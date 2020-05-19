Закрытие казино из-за пандемии оставило без корма свиней Лас-Вегаса

Закрытие всех казино Лас-Вегаса из-за пандемии коронавируса больно ударило не только по местным жителям, но и по свиньям окрестных ферм. Дело в том, что большая часть животноводческих хозяйств использовала в качестве корма остатки пищи со столов посетителей игорных заведений. Теперь этот источник иссяк, хрюшек ждут тяжелые времена и даже преждевременная и бессмысленная смерть, сообщил сайт Fox News.

По данным телеканала, на пищевые отходы казино приходилось примерно 90% кормов для свиней одной из небольших ферм вблизи игровой Мекки в Неваде. Животным был обеспечен богатый рацион питания — от остатков стейков до лобстеров, пирожных и конфет.

Для десятков тысяч людей Лас-Вегас до пандемии являлся местом работы. Точно также для тысяч свиней он был источником пропитания. Но коронавирус за несколько месяцев положил конец привычной жизни.

«Я называл Лас-Вегас Святым Граалем пищевых отходов. Я привык к нему. Теперь он вроде как иссяк», — цитирует Fox News слова владельца местной свинофермы.

Фермер признался, что это стало самый большой ударом по его бизнесу. Хозяйство лишилось ежедневных поставок и теперь приходится рассчитывать на альтернативные источники корма. Но где еще найти такую стабильность и разнообразие, каким отличались рестораны казино Лас-Вегаса?

«Поставки теперь происходят не так часто. И как правило, представляют собой всего лишь один продукт, не очень хорошо подходящий для рациона свиней», — призналась владелица другой фермы.

Разнообразные пищевые отходы поступали из казино для переработки на фермы. Все продукты сортировались с использованием уникальной системы. Она автоматически распаковывала пищу, разделяла и измельчала ее. На выходе получался практически идеальный корм для свиней. Любопытно, что такая схема используется лишь в 3% животноводческих хозяйств США. Так что хрюшкам Лас-Вегаса раньше несказанно везло.

Теперь из-за сокращения поставок всего за несколько месяцев поголовье свиней на местных фермах сократилось более чем вдвое.

Правда, у сокращения поголовья есть и другие причины. Пандемия нанесла серьезный ущерб пищевой промышленности. Многие мясоперерабатывающие заводы закрылись из-за болезней работников. Поскольку свиней стало некуда возить на бойню, а содержать их в нынешних условиях становится все накладнее, фермеры были вынуждены уничтожить тысячи животных.

По данным Национального совета производителей свинины США, только в первой половине мая около 170 тысяч готовых к продаже свиней могут погибнуть зря. Их мясо сейчас негде обработать из-за закрытия заводов. Животные в конечном итоге вырастут слишком большими для пищевой промышленности. В ближайшие месяцы ситуация станет даже хуже, и эвтаназия ждет примерно 10 миллионов свиней.

Проблемы мясной промышленности в Соединенных Штатах заставили власти практически приравнять ее к оборонной отрасли.