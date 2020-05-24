найти ×
   
  • USD +0.96
    71.88
  • EUR +0.65
    78.44
СохранитьСохранено0
×

001879

Уголовное дело возбуждено по факту перестрелки на юге Москвы

Small a73d41983d
© vk.com

© vk.com

Следственный комитет России возбудил дело сразу по трем уголовным статьям после стрельбы на юге столицы вечером 24 мая. Трое участников инцидента уже задержаны. В Москву они приехали из Оренбургской области.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сказано в сообщении пресс-службы СК РФ.

По данным следствия, вооруженный конфликт произошел между двумя группами лиц на автомобильной стоянке вблизи жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе у МКАД. Один из участников перестрелки получил ранения. Трое задержаны. Обнаружена машина с оренбургскими номерами.

Ранее «Ридус» опубликовал видеозапись конфликта, выложенную в Сеть очевидцем событий.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00202

Президент Австрии попался на нарушении правил в период пандемии

Small a73d41983d
© Twitter

© Twitter

Австрийская полиция обнаружила президента своей страны в компании жены и друзей в венском кафе после 23:00 по местному времени. Столь поздние посиделки являются нарушением действующего в Вене режима ограничения в период пандемии. Об этом сообщило издание Kurier.

Нужно отдать должное Александру Ван дер Беллену. Президент не стал отмалчиваться и извинился за нарушение в Twitter.

«Я впервые выбрался поесть с двумя друзьями и моей женой с тех пор, как начал действовать карантин. Мы заболтались и, к сожалению, забыли про время. Мне очень жаль. Это было ошибкой», — написал он.

Президент добавил, что если хозяин заведения в результате инцидента понесет какие-либо убытки, «отвечать за это» будет глава государства.

По данным СМИ, компания президента сидела на веранде популярного итальянского заведения Sole. Было уже за полночь, когда вечеринку с напитками прервала полиция. Нарушившие на полтора часа положенное время гости были дружелюбны во время установления личности.

«Федеральный президент постоянно гостит у меня, равно как и многие артисты. Он ужинал рыбой. Я не нарушил закон — ровно в 23:00 мы подали напитки и закрылись. После этого президент беседовал с супругой снаружи на крытой веранде. Поначалу и я был вместе с ними», — заявил директор ресторана.

Ресторатор формально прав, поскольку венские предприятия общественного питания с 15 мая должны закрывать кухню и бар в 23:00, но не обязаны выгонять гостей с веранд. Властям австрийской столицы предстоит решить вопрос о штрафе в 30 тысяч евро, которым могут обложить Sole из-за президента Австрии.

Тем временем в Новосибирске выписали штрафы организаторам массовой вечеринки в центре города.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Коты и туалетная бумага: чем заняться на карантине
909726читать позжечитаю позже
Животные
Пес-гонщик едва не сорвал велокросс в Бельгии
11215104читать позжечитаю позже

главное


Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен

Многие забыли эту дату — 19 мая.

7010385читать позжечитаю позже

Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным14 мая

Слова благодарности скромной героине из соседнего двора.

3216047читать позжечитаю позже