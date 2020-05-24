Уголовное дело возбуждено по факту перестрелки на юге Москвы
- 24 мая 2020, 21:51
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Следственный комитет России возбудил дело сразу по трем уголовным статьям после стрельбы на юге столицы вечером 24 мая. Трое участников инцидента уже задержаны. В Москву они приехали из Оренбургской области.
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сказано в сообщении пресс-службы СК РФ.
По данным следствия, вооруженный конфликт произошел между двумя группами лиц на автомобильной стоянке вблизи жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе у МКАД. Один из участников перестрелки получил ранения. Трое задержаны. Обнаружена машина с оренбургскими номерами.
Ранее «Ридус» опубликовал видеозапись конфликта, выложенную в Сеть очевидцем событий.
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