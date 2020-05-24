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Видео перестрелки на юге Москвы: стреляли из карабина и пистолета

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©Life shot

©Life shot

В Сети появилось видео, запечатлевшее перестрелку, произошедшую на территории жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы.

На кадрах видно, как несколько человек стреляют друг в друга.

Затем они скрываются на автомобилях Mercedes, Ford и Toyota. По предварительным данным, участниками конфликта стали не менее 8 человек.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, удалось задержать троих из них.

Позже выяснилось, что несколько участников перестрелки у Каширского шоссе приехали в столицу из Оренбурга. «Правоохранители нашли их машину „Тойота“, которая имеет номера Оренбургской области», — сказал собеседник агентства.

По информации Baza, в перестрелке был ранен дробью в ягодицу, спину и лицо 37-летний Николай С. Он пытался сбежать с места происшествия и спрятался на территории автобусного парка, где его и нашли полицейские.

Также стало известно, что одна из сторон применяла нарезное оружие. Предположительно, это был охотничий нарезной карабин «Сайга» калибром 7,62 мм, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По факту перестрелки возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве.

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Президент Австрии попался на нарушении правил в период пандемии

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© Twitter

© Twitter

Австрийская полиция обнаружила президента своей страны в компании жены и друзей в венском кафе после 23:00 по местному времени. Столь поздние посиделки являются нарушением действующего в Вене режима ограничения в период пандемии. Об этом сообщило издание Kurier.

Нужно отдать должное Александру Ван дер Беллену. Президент не стал отмалчиваться и извинился за нарушение в Twitter.

«Я впервые выбрался поесть с двумя друзьями и моей женой с тех пор, как начал действовать карантин. Мы заболтались и, к сожалению, забыли про время. Мне очень жаль. Это было ошибкой», — написал он.

Президент добавил, что если хозяин заведения в результате инцидента понесет какие-либо убытки, «отвечать за это» будет глава государства.

По данным СМИ, компания президента сидела на веранде популярного итальянского заведения Sole. Было уже за полночь, когда вечеринку с напитками прервала полиция. Нарушившие на полтора часа положенное время гости были дружелюбны во время установления личности.

«Федеральный президент постоянно гостит у меня, равно как и многие артисты. Он ужинал рыбой. Я не нарушил закон — ровно в 23:00 мы подали напитки и закрылись. После этого президент беседовал с супругой снаружи на крытой веранде. Поначалу и я был вместе с ними», — заявил директор ресторана.

Ресторатор формально прав, поскольку венские предприятия общественного питания с 15 мая должны закрывать кухню и бар в 23:00, но не обязаны выгонять гостей с веранд. Властям австрийской столицы предстоит решить вопрос о штрафе в 30 тысяч евро, которым могут обложить Sole из-за президента Австрии.

Тем временем в Новосибирске выписали штрафы организаторам массовой вечеринки в центре города.

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