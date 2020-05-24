Видео перестрелки на юге Москвы: стреляли из карабина и пистолета

В Сети появилось видео, запечатлевшее перестрелку, произошедшую на территории жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы.



На кадрах видно, как несколько человек стреляют друг в друга.

Затем они скрываются на автомобилях Mercedes, Ford и Toyota. По предварительным данным, участниками конфликта стали не менее 8 человек.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, удалось задержать троих из них.

Позже выяснилось, что несколько участников перестрелки у Каширского шоссе приехали в столицу из Оренбурга. «Правоохранители нашли их машину „Тойота“, которая имеет номера Оренбургской области», — сказал собеседник агентства.

По информации Baza, в перестрелке был ранен дробью в ягодицу, спину и лицо 37-летний Николай С. Он пытался сбежать с места происшествия и спрятался на территории автобусного парка, где его и нашли полицейские.

Также стало известно, что одна из сторон применяла нарезное оружие. Предположительно, это был охотничий нарезной карабин «Сайга» калибром 7,62 мм, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.



По факту перестрелки возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве.

