Матч ЛЧ в Ливерпуле мог привести к смерти от коронавируса 41 человека

Прошедший 11 марта на стадионе «Энфилд» в присутствии более 52 тысяч зрителей ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и испанским «Атлетико» мог стать причиной заражения COVID-19 жителей Великобритании.

Об этом свидетельствует исследование аналитической компании Edge Health, проведенное для британской Национальной службы здравоохранения (NHS).

Как известно, на матч прилетело более 3 тысяч болельщиков «Атлетико», в то время как в Испании на тот момент насчитывалось около 640 тысяч зараженных, а в Великобритании — 100 тысяч. В результате в течение 25−35 дней после игры в близлежащих больницах умерло на 41 пациента больше, чем в других клиниках, приводит данные исследования The Times.

Кроме того, значительно сказался на распространении коронавируса в Европе другой матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянской «Аталантой» и испанской «Валенсией», который прошел на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Об этом заявил в марте мэр города Бергамо Джорджио Гори, пишет газета.

Напомним, футбольные турниры в Великобритании, а также розыгрыши еврокубков были приостановлены в середине марта.

Как сообщал «Ридус», Английская Премьер-лига возобновит чемпионат страны по футболу с 1 июня, а футбольный сезон в Испании продолжится 8 июня.