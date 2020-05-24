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Матч ЛЧ в Ливерпуле мог привести к смерти от коронавируса 41 человека

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© Википедия

© Википедия

Прошедший 11 марта на стадионе «Энфилд» в присутствии более 52 тысяч зрителей ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и испанским «Атлетико» мог стать причиной заражения COVID-19 жителей Великобритании.

Об этом свидетельствует исследование аналитической компании Edge Health, проведенное для британской Национальной службы здравоохранения (NHS).

Как известно, на матч прилетело более 3 тысяч болельщиков «Атлетико», в то время как в Испании на тот момент насчитывалось около 640 тысяч зараженных, а в Великобритании — 100 тысяч. В результате в течение 25−35 дней после игры в близлежащих больницах умерло на 41 пациента больше, чем в других клиниках, приводит данные исследования The Times.

Кроме того, значительно сказался на распространении коронавируса в Европе другой матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянской «Аталантой» и испанской «Валенсией», который прошел на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Об этом заявил в марте мэр города Бергамо Джорджио Гори, пишет газета.

Напомним, футбольные турниры в Великобритании, а также розыгрыши еврокубков были приостановлены в середине марта.

Как сообщал «Ридус», Английская Премьер-лига возобновит чемпионат страны по футболу с 1 июня, а футбольный сезон в Испании продолжится 8 июня.

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Президент Австрии попался на нарушении правил в период пандемии

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© Twitter

© Twitter

Австрийская полиция обнаружила президента своей страны в компании жены и друзей в венском кафе после 23:00 по местному времени. Столь поздние посиделки являются нарушением действующего в Вене режима ограничения в период пандемии. Об этом сообщило издание Kurier.

Нужно отдать должное Александру Ван дер Беллену. Президент не стал отмалчиваться и извинился за нарушение в Twitter.

«Я впервые выбрался поесть с двумя друзьями и моей женой с тех пор, как начал действовать карантин. Мы заболтались и, к сожалению, забыли про время. Мне очень жаль. Это было ошибкой», — написал он.

Президент добавил, что если хозяин заведения в результате инцидента понесет какие-либо убытки, «отвечать за это» будет глава государства.

По данным СМИ, компания президента сидела на веранде популярного итальянского заведения Sole. Было уже за полночь, когда вечеринку с напитками прервала полиция. Нарушившие на полтора часа положенное время гости были дружелюбны во время установления личности.

«Федеральный президент постоянно гостит у меня, равно как и многие артисты. Он ужинал рыбой. Я не нарушил закон — ровно в 23:00 мы подали напитки и закрылись. После этого президент беседовал с супругой снаружи на крытой веранде. Поначалу и я был вместе с ними», — заявил директор ресторана.

Ресторатор формально прав, поскольку венские предприятия общественного питания с 15 мая должны закрывать кухню и бар в 23:00, но не обязаны выгонять гостей с веранд. Властям австрийской столицы предстоит решить вопрос о штрафе в 30 тысяч евро, которым могут обложить Sole из-за президента Австрии.

Тем временем в Новосибирске выписали штрафы организаторам массовой вечеринки в центре города.

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