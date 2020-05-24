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Михалков назвал сумму, потраченную на кампанию против «БесогонТВ»

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© Михаил Метцель/ТАСС

© Михаил Метцель/ТАСС

Медийным персонам предлагали большие деньги за участие в кампании против нового выпуска авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ», сообщили в пресс-службе режиссера в ответ на запрос ТАСС.

Как известно, телеканал «Россия 24» снял с эфира очередной выпуск под названием «Без цензуры и изъятий», в результате чего он вышел только на платформе YouTube.

«В тот же день к некоторым медийным персонам обратились с предложением за очень хорошие деньги принять участие в информационной кампании против нашей передачи», — цитирует агентство Михалкова.

Режиссер также заявил, что лично знает тех, кому делали такие предложения, и кто решил их не принимать. «Более того, читал в СМИ, что на кампанию против предыдущего выпуска было потрачено более 600 тысяч долларов», — добавил он.

По мнению Михалкова, эти «заказные кампании» лишний раз доказывают, что БесогонТВ ставит правильные вопросы и поднимает самые острые темы, которые чрезвычайно важны для России.

Ранее «Ридус» писал о том, что новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» под названием «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» сняли с эфира на телеканале «Россия-24», как и предыдущий выпуск, где Михалков делился своими опасениям относительно проблем с вакциной от COVID-19 и возможных планов американского миллиардера Била Гейтса по чипизации людей.

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Президент Австрии попался на нарушении правил в период пандемии

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© Twitter

© Twitter

Австрийская полиция обнаружила президента своей страны в компании жены и друзей в венском кафе после 23:00 по местному времени. Столь поздние посиделки являются нарушением действующего в Вене режима ограничения в период пандемии. Об этом сообщило издание Kurier.

Нужно отдать должное Александру Ван дер Беллену. Президент не стал отмалчиваться и извинился за нарушение в Twitter.

«Я впервые выбрался поесть с двумя друзьями и моей женой с тех пор, как начал действовать карантин. Мы заболтались и, к сожалению, забыли про время. Мне очень жаль. Это было ошибкой», — написал он.

Президент добавил, что если хозяин заведения в результате инцидента понесет какие-либо убытки, «отвечать за это» будет глава государства.

По данным СМИ, компания президента сидела на веранде популярного итальянского заведения Sole. Было уже за полночь, когда вечеринку с напитками прервала полиция. Нарушившие на полтора часа положенное время гости были дружелюбны во время установления личности.

«Федеральный президент постоянно гостит у меня, равно как и многие артисты. Он ужинал рыбой. Я не нарушил закон — ровно в 23:00 мы подали напитки и закрылись. После этого президент беседовал с супругой снаружи на крытой веранде. Поначалу и я был вместе с ними», — заявил директор ресторана.

Ресторатор формально прав, поскольку венские предприятия общественного питания с 15 мая должны закрывать кухню и бар в 23:00, но не обязаны выгонять гостей с веранд. Властям австрийской столицы предстоит решить вопрос о штрафе в 30 тысяч евро, которым могут обложить Sole из-за президента Австрии.

Тем временем в Новосибирске выписали штрафы организаторам массовой вечеринки в центре города.

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