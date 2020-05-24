Михалков назвал сумму, потраченную на кампанию против «БесогонТВ»

Медийным персонам предлагали большие деньги за участие в кампании против нового выпуска авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ», сообщили в пресс-службе режиссера в ответ на запрос ТАСС.

Как известно, телеканал «Россия 24» снял с эфира очередной выпуск под названием «Без цензуры и изъятий», в результате чего он вышел только на платформе YouTube.

«В тот же день к некоторым медийным персонам обратились с предложением за очень хорошие деньги принять участие в информационной кампании против нашей передачи», — цитирует агентство Михалкова.

Режиссер также заявил, что лично знает тех, кому делали такие предложения, и кто решил их не принимать. «Более того, читал в СМИ, что на кампанию против предыдущего выпуска было потрачено более 600 тысяч долларов», — добавил он.

По мнению Михалкова, эти «заказные кампании» лишний раз доказывают, что БесогонТВ ставит правильные вопросы и поднимает самые острые темы, которые чрезвычайно важны для России.

Ранее «Ридус» писал о том, что новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» под названием «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» сняли с эфира на телеканале «Россия-24», как и предыдущий выпуск, где Михалков делился своими опасениям относительно проблем с вакциной от COVID-19 и возможных планов американского миллиардера Била Гейтса по чипизации людей.

