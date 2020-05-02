Выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира

Телеканал «Россия-24» снял с эфира выпуск авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», повторные показы которого были запланированы на субботу и воскресенье.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Михалкова, выпуск «У кого в кармане государство?» вышел в пятницу, и после этого руководство ВГТРК сообщило, что повторов не будет, то есть передача снята с эфира.

На сайте программы сообщается, что в этом выпуске «Михалков предлагает поговорить о том, как может измениться мир после пандемии коронавируса, почему вокруг нового опасного вируса постоянно возникают конспирологические теории и спекуляции».

Основное внимание в своей передаче известный российский режиссер уделил намерению миллиардера Билла Гейтса чипировать всех людей планеты. По мнению Михалкова, основатель компании Microsoft хочет устроить мировой апокалипсис.

Напомним, это уже не первый раз, когда выпуски программы «Бесогон ТВ» снимают с эфира. Впервые это произошло в 2015 году, когда на телеканале «Россия-24» заявили, что передачу не показали по этическим причинам. В мае 2018 года сняли с эфира выпуск «Синдром Гарри Поттера».