Джефф Безос вернул себе титул самого богатого человека в мире

Глава американской компании Amazon Джефф Безос лишь на три дня уступил лидерство в списке самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.

Его на время вытеснил с первой позиции директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно.

По данным издания, благодаря росту акций Amazon состояние Безоса выросло с 17 января на 489 млн долларов и составляет сейчас 116,1 млрд долларов. В то же время Арно потерял за тот же период 3,7 млрд долларов, а его состояние теперь оценивается в 112,9 млрд долларов.

Во вторник, 21 января, акции LVMH упали на 1,1%. Это связывают со вспышкой коронавируса в Китае, что негативно сказывается на туризме и шопинге в преддверии китайского Нового года.

Ранее сообщалось, что 18 января основатель Amazon Джефф Безос лишился титула самого богатого человека в мире, уступив его владельцу Louis Vuitton и Dior Бернару Арно, состояние которого увеличилось на 1,9 млрд долларов и составило 117 млрд долларов. В то же время состояние Безоса уменьшилось на 760 млн долларов, составив в итоге 115,6 млрд долларов.