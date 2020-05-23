Вспышка коронавируса произошла в астраханском доме престарелых

У 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов подтвердилась коронавирусная инфекция.

В итоге все они были госпитализированы, сообщает пресс-служба администрации губернатора области.

Одна пациентка 1949 года рождения с двусторонней полисегментарной пневмонией умерла в больнице, приводит сообщение ТАСС.

Вспышка коронавируса была выявлена в четверг, 21 мая. Положительный результат теста оказался у 71-летней постоялицы, которая была госпитализирована с признаками ОРВИ.

В администрации уточнили, что число проживающих в доме престарелых составляет 240 человек. Их продолжают тестировать на коронавирус.

После обращения главы региона Игоря Бабушкина прокуратура Астраханской области организовала проверку по факту госпитализации постояльцев и сотрудников дома-интерната.

По данным областного минздрава, в Астраханской области зафиксировано 1348 случаев заражения COVID-19. Умерли 11 человек, выздоровели 656 человек.

Ранее сообщалось, что в Ярцевском доме-интернате для престарелых и инвалидов было выявлено 120 заразившихся коронавирусом.

«Ридус» также писал о том, что 12 апреля губернатор Смоленской области Алексей Островский принял решение закрыть город Вязьму на въезд и выезд. Эти меры были приняты после того, как у 86 постояльцев городского дома-интерната для престарелых и инвалидов заподозрили коронавирус. В итоге он был диагностирован у 83 человек.