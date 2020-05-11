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Вспышка коронавируса произошла в российском доме престарелых

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© yartsevo-dipi.ru

© yartsevo-dipi.ru

В Ярцевском доме-интернате для престарелых и инвалидов было выявлено 120 заразившихся коронавирусом.

Как сообщается на сайте правительства Смоленской области, состояние заболевших оценивается как стабильное.

Первыми зараженными оказались два сотрудника учреждения, после чего начали тестировать всех проживающих и персонал.

В итоге коронавирус обнаружили у 22 сотрудников, 94 постояльцев и 4 волонтеров, говорится в сообщении. Диагноз COVID-19 не подтвердился у 27 человек персонала.

Ранее сообщалось, что 12 апреля губернатор Смоленской области Алексей Островский принял решение закрыть город Вязьму на въезд и выезд. Эти меры были приняты после того, как у 86 постояльцев городского дома-интерната для престарелых и инвалидов заподозрили коронавирус. В итоге он был диагностирован у 83 человек.

По данным на утро 11 мая, в РФ зарегистрированы 221 344 случая заражения COVID-19 и 2 009 летальных исходов. По числу заразившихся Россия поднялась на третье место в мире, больше заболевших только в США и Испании. За последние сутки выявлено еще 11 656 заразившихся, что является рекордом. Умерли 94 человека, выздоровели 5495.

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