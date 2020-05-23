Ученые назвали срок, по истечении которого пациент с COVID-19 не заразен

Сингапурские ученые пришли к выводу, что пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней после появления симптомов COVID-19.

По мнению исследователей, анализы выздоравливающих больных могут показывать наличие инфекции, однако она уже не опасна для окружающих, сообщает The Straits Times.

Ученые также считают, что тесты обнаруживают лишь часть генома вируса, но не способны установить его жизнеспособность и возможность передачи другому человеку.

Как пишет газета, уже получено достаточно доказательств, что заболевший перестает быть заразным через 11 дней после проявления симптомов коронавируса. При этом есть исключения, касающиеся, например, онкобольных, проходящих курс химиотерапии, или пациентов, принимающих определенные иммунные препараты после трансплантации органов.

Ранее сообщалось, что китайская лаборатория разрабатывает лекарство, которое, по мнению экспертов, способно остановить пандемию коронавируса.

Кроме того, ученые из Университета Летбриджа в Канаде проверяют гипотезу о том, что марихуана способна предотвратить заражение клеток человеческого тела коронавирусом.