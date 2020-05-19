В Китае создали лекарство, которое может остановить пандемию и без вакцины

Китайская лаборатория разрабатывает лекарство, которое, по мнению экспертов, способно остановить пандемию коронавируса. Вспышка новой вирусной инфекции, впервые возникшая в Китае в конце прошлого года, побудила специалистов во всем мире найти лечение и вакцину от COVID-19.

Препарат, который тестируют ученые из Пекинского университета, может не только сократить время восстановления для инфицированных, но даже обеспечить краткосрочный иммунитет от вируса, говорят исследователи.

Сунни Се, директор Пекинского передового инновационного центра Университета по геномике, рассказал, что препарат был успешно применен на этапе тестирования на животных:

Когда мы вводили нейтрализующие антитела в инфицированных мышей, через пять дней вирусная нагрузка была снижена в 2500 раз. Это означает, что данный потенциальный препарат имеет терапевтический эффект.



Сообщается, что препарат использует нейтрализующие антитела, вырабатываемые иммунной системой человека для предотвращения заражения вирусом клеток, которые команда Се выделила из крови 60 выздоровевших пациентов.

Ученые предполагают, что использование антител обеспечивает потенциальное «излечение» от болезни и сокращает время восстановления. Когда специалисты поняли, что одноклеточный геномный подход может эффективно найти нейтрализующее антитело, они приступили к испытаниям.

Китайские генетики рассчитывают, что препарат должен быть готов к применению в конце этого года, когда ожидается еще одна зимняя вспышка коронавируса.

Есть надежда, что эти нейтрализованные антитела могут стать специализированным препаратом, который остановит пандемию. Китай уже имеет пять потенциальных коронавирусных вакцин на стадии испытаний на людях, но Всемирная организация здравоохранения предупредила, что разработка вакцины может занять от 12 до 18 месяцев, — напомнили ученые.

Использование антител в медикаментозном лечении не является новым подходом, его успешно применяли против других вирусов, таких как ВИЧ, Эбола и ближневосточный респираторный синдром (SARS).

Новый препарат может даже предложить краткосрочную защиту от вируса. Исследование показало, что, если нейтрализующее антитело вводили до того, как мыши были заражены вирусом, грызуны оставались свободными от инфекции и вирус обнаруживался.

Это может стать временной защитой для медицинских работников в течение нескольких недель.