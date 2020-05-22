Вирусолог дал свой прогноз относительно второй волны коронавируса в России

Вряд ли в России стоит ожидать вторую волну коронавируса, предположил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его прогнозу, за лето в Москве переболеют от 60 до 80% жителей, в результате чего произойдет умеренная естественная вакцинация.

Волчков считает, что ждать какого-то всплеска нет причины, потому что люди уже переболеют.

«Я думаю, что COVID-19 в России можно сравнить с брошенной в сухую траву спичку, — сказал вирусолог в интервью газете „Известия“. — Он „выжигает“, то есть люди перебаливают, соответственно новым инфицированиям неоткуда взяться».

По мнению эксперта, если провести тотальные тесты на антитела, можно будет убедиться в том, что количество переболевших приближается в Москве к отметке 20−30%.

При этом Волчков допустил, что статистика заболеваемости может «скакать» в зависимости от мер, которые будут либо сниматься, либо сохраняться, либо ужесточаться, пишет издание.

Ранее в ходе совещания с членами правительства по санитарно-эпидемиологической обстановке президент РФ Владимир Путин не исключил, что осенью Россию может постигнуть вторая волна заболеваемости коронавирусом.

Напомним, за прошедшие сутки в России выявлено 8894 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Всего в стране зарегистрировано 326 448 заболевших COVID-19. Скончались от коронавируса 3249 человек, выздоровели 99 825 пациентов.