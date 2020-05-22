Эксперт оценил готовность России ко второй волне эпидемии коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса в России наконец-то стабилизируется, хотя динамика пока, к сожалению, неустойчивая. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства по санитарно-эпидемиологической обстановке.

Глава государства отметил, что в Москве и других регионах страны началось постепенное снижение количества выявляемых новых случаев заражения. В частности, по словам Путина, темп прироста числа пациентов с коронавирусом еще неделю назад был 5,9%, а сегодня этот показатель равняется 3,5%.

При этом крайне важно, что такое снижение идет на фоне постоянного и значительного увеличения числа проведения тест-исследований, что позволяет выявлять болезнь на ранней стадии и ставить барьеры на пути распространения инфекции, — уверен президент.

Он отметил, что за последние две недели общее количество проведенных тестов увеличилось почти на три миллиона. Сейчас в России проводится порядка 240 тысяч тестирований в сутки.

Владимир Путин не исключает, что осенью Россию может постигнуть вторая волна заболеваемости коронавирусом. Об этом, указывает президент, говорят как российские специалисты, так и зарубежные. «Это мы тоже должны иметь в виду и быть тоже готовыми и к такому развитию ситуации», — предупредил глава государства.

Президент поручил и дальше наращивать тестирование на COVID-19, а также сохранять резерв коечного фонда.

Если Россию ждет вторая волна заболеваемости коронавирусом, то к ней наша страна окажется гораздо более готовой, чем к первой, считает политолог Павел Данилин.

Россия, надо сказать, довольно неплохо справляется с эпидемической ситуацией. Был очень быстро увеличен коечный фонд, созданы новые инфекционные госпитали. Это всё довольно трудоемкий процесс, серьезная работа, которая была проделана во всех регионах. Кроме того, были закуплены и поставлены в наши больницы новые аппараты искусственной вентиляции легких. Сейчас мы по уровню оснащенности аппаратами ИВЛ являемся мировыми лидерами. Благодаря этим действиям властей у нас один из самых низких показателей смертности от коронавируса. Поэтому, если осенью России вновь придется столкнуться с инфекционной вспышкой, то страна с нею справится еще более уверено, — пояснил эксперт.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в России выявлено 8894 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Всего в стране зарегистрировано 326 448 заболевших COVID-19. Скончались от коронавируса 3249 человек, выздоровели 99 825 пациентов.

