Латинская Америка может стать новым эпицентром COVID-19

Во многих латиноамериканских странах резко возросло количество случаев заражения коронавирусом. Это вызывает растущую обеспокоенность региональных органов здравоохранения. В Бразилии отмечено более 250 тысяч заболевших. Она уже вышла на третье место в мире. Другие страны региона, в том числе Мексика, Чили и Перу, также пытаются сдерживать крупные вспышки COVID-19. С учетом «выхода на плато» США и многих европейских стран, которые сообщают о снижении численности зараженных, новым эпицентром пандемии может стать Латинская Америка.

Первый подтвержденный случай заболевания COVID-19 в Латинской Америке выявили в Бразилии 26 февраля. Однако, по словам специалистов, есть признаки того, что случаи заражения коронавирусом были уже в январе. С тех пор инфекция распространиась во всех странах региона. По данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, в латиноамериканских государствах зафиксировано более 500 тысяч случаев инфицирования и свыше 30 тысяч летальных исходов. Эти показатели гораздо ниже, чем в Европе и США, однако здесь далеко не так широко распространено тестирование, а о смертельных случаях может быть недостаточно информации, отмечает «Би-би-си».

В двух самых густонаселенных странах Латинской Америки — Мексике и Бразилии — было зарегистрировано наибольшее число смертей — более шести и 18 тысяч соответственно. Ученые полагают, что оба государства могут располагать существенно заниженными данными, и многие случаи остаются невыявленными.



В Перу подтверждено около 100 тысяч случаев заражения. Это — 12-е место в мире. Страна уже обогнала Китай. Власти Чили сообщают о тысячах новых заболевших каждый день, при этом погибло уже более 500 человек. Больше всего летательных исходов на душу населения в регионе — в Эквадоре — около 17 на 100 тысяч человек. Правда, количество смертей в этой стране снижается, но во многих других государствах Латинской Америки дела обстоят совсем не так. Пик еще явно не достигнут.

Если сравнить Бразилию, Мексику и Перу с наиболее пострадавшими в Европе в плане смертности Великобританией, Италией и Францией, то можно увидеть, что ежедневное количество летальных исходов в латиноамериканских странах растет иначе.



Число смертей в Бразилии, Мексике и Перу удваивается примерно каждые две недели. В Великобритании это происходило каждые два месяца, во Франции — каждые четыре, в Италии — каждые пять. Смертность в США удваивается каждые два месяца. Эксперты полагают, что до пика эпидемии в некоторых странах Латинской Америки остается еще несколько недель. При этом примерно 80% койко-мест в столице Перу, Лиме, уже занято. В столице Чили Сантьяго — около 90%. Поскольку число ежедневных случаев продолжает расти, есть опасения, что системы здравоохранения могут не справиться, как это уже произошло в Эквадоре.

При этом Мексика и Бразилия продолжают принимать менее строгие меры по локализации эпидемии, чем другие страны Латинской Америки. Бразильский президент Болсонаро и вовсе неоднократно преуменьшал угрозу коронавируса.

Другие страны, такие как Аргентина и Уругвай, ввели жесткий карантин и сейчас способны контролировать распространение инфекции. В Перу были приняты одни из первых и самых жестких ограничительных мер в регионе, однако число случаев заражения и смертность продолжают расти. В связи с быстрым ростом случаев заболевания в Чили правительство объявило об обязательном карантине в столице — Сантьяго. В Чили один из самых высоких показателей тестирования в Латинской Америке — 21 тест на тысячу человек. Но в целом в регионе количество тестов на душу населения остается ниже, чем в других частях света, исключая Африку.



Ранее ученые уже отмечали, что пандемия коронавируса может привести к полному исчезновению некоторых коренных народов в Латинской Америке.