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COVID-19 может уничтожить коренные народы Амазонии

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© Facebook

© Facebook

Пандемия коронавирусной инфекции поставила под угрозу само существование коренных народов в бассейне Амазонки и в других частях Бразилии. Таково мнение экспертов в области здравоохранения. Респираторные заболевания, среди которых привычный грипп, уже являются основной причиной смерти среди местных жителей. Как пишет «Би-би-си», на 5 апреля бразильские власти зарегистрировали более 11 тысяч подтвержденных случаев COVID-19. От болезни скончались 486 человек.

Первоначально очаг заражения появился в промышленно развитом штате Сан-Паулу. Но теперь инфекция распространилась по всей стране. В том числе она попала и на территории коренных народов в бассейне Амазонки. Площадь региона по размерам равна Франции и Испании вместе взятым. Первый случай среди местных жителей был зафиксирован в штате Амазонас.

«Существует невероятный риск распространения вируса в местных сообществах вплоть до полного их уничтожения», — считает доктор София Мендонса из Федерального университета Сан-Паулу.

Мендонса координирует проект по охране здоровья коренных народов в бассейне реки Шингу в тропических лесах Амазонки. Она опасается, что коронавирус может повторить предыдущие крупные вспышки очень заразных заболеваний. В 1960-х годах в результате эпидемии кори среди членов общины яномама вблизи границы с Венесуэлой погибло 9% инфицированных.

«Все заболевают, община теряет всех стариков, их мудрость, а вместе с ней и социальную организацию», — считает доктор Мендонса.

Во время нынешней пандемии некоторые общины, по ее словам, планируют разделиться на мелкие группы и искать убежища в лесу. Именно так они избежали вымирания во время прошлых вспышек.

Индейцы ведут практически первобытный образ жизни, существуя за счет охоты и рыбалки. Во многих сообществах отсутствуют средства для снижения риска. Здесь не моют рук с мылом и водой, не используют дезинфицирующие жидкости и маски с перчатками. Люди живут в тесном контакте друг с другом и делят посуду для еды, что помогает быстрее распространять заразу.

Врачи советуют коренным жителям прекратить совместное использование посуды и ввести некое подобие «социального дистанцирования». Индейцы знают о таких методах, изолируя молодых матерей после рождения ребенка. Сейчас им предлагают поступать так с теми, у кого появились симптомамы COVID-19. Но места обитания общин в любом случае далеки от больниц с аппаратами искусственной вентиляции легких.

Пока вирус распространяется в Бразилии, многие задаются вопросом, станет ли правительство защищать коренные народы, составляющие 0,5% всего населения. Президент Жаир Болсонару рассматривается многими лидерами местных индейцев как враг. Он считает, что земли коренных бразильцев чересчур велики и природные ресурсы на их территории следует делить с остальным населением.

В то время как многие губернаторы и мэры ввели меры по борьбе с распространением коронавируса, президент сравнил COVID-19 с «небольшим гриппом» и выступил за открытие школ и торговых центров. Перед лицом бездействия правительства несколько организаций коренных народов попросили свои общины приостановить поездки в города и закрыть доступ на свою территорию.

«Тот, кто является настоящим другом, понимает, насколько хрупко наше сообщество. Давайте держать коронавирус подальше от деревень», — такая надпись красуется на транспаранте на въезде в штат Мату-Гросу. Его установили представители коренного населения.

Но специалисты полагают, что даже серьезные меры не помешают коронавирусу проникнуть в некоторые деревни. Все равно придется изолировать больных, прежде чем они заразят других жителей.

Коронавирус представляет серьезную угрозу даже для групп населения, живущих в добровольной изоляции. В бразильской Амазонии сейчас насчитывается 107 общин коренных народов, не имеющих контактов с внешним миром. Но на их территории появляются незаконные лесозаготовители, охотники и миссионеры-евангелисты.

По данным организаций коренных народов и независимых политических активистов, в последние годы отмечен резкий рост числа вторжений. Существуют опасения, что борьба с COVID-19 резко сократит ресурсы для защиты леса и тех, кто в нем живет.

Многие индейцы Амазонии согласны с тем, что им следует избегать городов ради снижения риска заболевания. Однако люди будут голодать, лишившись доступа к рынкам. Также тысячи членов местных общин ежемесячно ездят на лодках в районные центры за пенсиями и пособиями. Уже не все способны прокормить себя охотой и рыбной ловлей.

Президент Федерации организаций коренных народов Рио-Негро Маривелтон Бэре заявил, что многие местные общины просто «в панике». Население нуждается в пище, и ее нужно завозить в деревни, чтобы люди выстояли перед пандемией. Иначе они проигнорируют советы об изоляции и ринутся в города.

«Если будет выбор между заражением и голодом, большинство выберет первое. Тогда последствия будут ужасными», — заверил он.

Медики, работающие в общинах коренных народов Амазонии, отмечают, что в ряде случаев пациентов в тяжелом состоянии придется вести на расстояние более 700 километров на лодке. В больницах нет тестовых наборов для выявления COVID-19, защитных масок и другого оборудования.

Недавно «Ридус» рассказал о том, есть ли на планете еще места без коронавируса.

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