найти ×
   
  • USD
    72.34
  • EUR
    79.18
СохранитьСохранено0
×

001248

За сутки в Москве скончались 68 пациентов с COVID-19

Small a73d41983d
© Pixabay

© Pixabay

За прошедшие сутки в столице зафиксировано еще 68 летальных исходов среди заразившихся коронавирусом. Общее число погибших от COVID-19 в Москве достигло 1794, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 68 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказано в сообщении штаба.

По состоянию на 20 мая общее количество подтвержденных случаев заражения в Москве составило 152 276. За сутки оно увеличилось на 2699. Эта цифра почти вдвое меньше числа выздоровевших и выписанных за тот же срок — 5440.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения заявила, что в мире в течение 20 мая коронавирусом заразилось рекордное количество человек.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экология
Пандемия может радикально изменить Галапагосские острова
1010267читать позжечитаю позже
Наука и техника
Древние анчоусы стали саблезубыми хищниками из-за столкновения с астероидом
3023753читать позжечитаю позже

главное


Общество
Как отличить ложь от правды о коронавирусе в Сети

Эксперты выпустили рекомендации для выделения «фейковых» новостей.

4039967читать позжечитаю позже

Здоровье
Дешевое лекарство от алкоголизма оказалось эффективным против ожирения15 мая

Препарат помогает быстрее, чем правильное питание.

410207413читать позжечитаю позже