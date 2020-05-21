За сутки в Москве скончались 68 пациентов с COVID-19

За прошедшие сутки в столице зафиксировано еще 68 летальных исходов среди заразившихся коронавирусом. Общее число погибших от COVID-19 в Москве достигло 1794, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 68 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказано в сообщении штаба.

По состоянию на 20 мая общее количество подтвержденных случаев заражения в Москве составило 152 276. За сутки оно увеличилось на 2699. Эта цифра почти вдвое меньше числа выздоровевших и выписанных за тот же срок — 5440.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения заявила, что в мире в течение 20 мая коронавирусом заразилось рекордное количество человек.