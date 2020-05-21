За сутки в мире выявили рекордное число случаев заражения COVID-19

Свыше 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано на планете в течение 20 мая. Это — суточный рекорд за все время пандемии. Особое беспокойство Всемирной организации здравоохранения вызывает количество заболевших в странах с низким и средним уровнем дохода, отметил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«За последние 24 часа было зафиксировано 106 тыс. новых случаев заражения. Это самое большое число выявленных за сутки случаев с начала пандемии», — цитирует его слова пресс-служба организации.

Аданом Гебрейесус отметил, что ВОЗ уделяет особое внимание сохранению поставок изделий медицинского назначения. Они должны «достигать работников сферы здравоохранения и пациентов».

По данным ВОЗ к 20 мая в мире зарегистрировано 4 789 205 случая заражения коронавирусом. Погибли уже 318 789 человек. Из них 2621 умерли за последние сутки.

На первом месте по количеству зараженных — Северная и Южная Америки — 2 105 670 случаев. В течение 20 мая здесь заболели еще 22 782 человека. В Новом Свете от COVID-19 за сутки умерли 1176 пациентов. Общее число смертей достигло 125 843.

В Европе к сегодняшнему дню заразились 1 928 799 человек. 169 033 из них погибли. За сутки число случаев заражения увеличилось на 19 207, число погибших — на 1035.

На третьем месте по числу зараженных — Восточно-Средиземноморский регион, где по данным на 20 мая отмечено 361 902 заболевших и 10 303 умерших. За сутки здесь произошло 5153 случаев заражения и 154 летальных исхода.

Среди отдельных стран по количеству зараженных лидируют Соединенные Штаты — 1 477 459 человек. На втором месте Россия (308 705), на третьем — Бразилия (254 220). Далее следуют Великобритания (248 822), Испания (232 037), Италия (226 699), Германия (176 007), Турция (151 615), Франция (140 959) и Иран (124 603).

Статистика ВОЗ учитывает лишь официально подтвержденные сведения о заражении и смертности, которые предоставляют государства.