Объявлен набор волонтеров для общения с пожилыми людьми по телефону

Благотворительный фонд «Старость в радость» объявил о наборе волонтеров в новый проект «Дружба», созданный для поддержки пенсионеров в условиях режима сомоизоляции.

Главная цель проекта — дать пожилым людям почувствовать, что они не одиноки, что всегда найдутся люди, которые им позвонят и выслушают. Волонтеры уже регулярно общаются по телефону с несколькими бабушками и дедушками из Архангельской, Рязанской и Воронежской областей.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо заполнить анкету, принять участие в Zoom-конференции, посвященной особенностям общения с пожилыми людьми, пройти собеседование и подписать соответствующий договор с фондом «Старость в радость».

Основной задачей волонтера будет внимательное слушание, участие, доброжелательное отношение и принятие бабушки или дедушки, общение с которым он будет выстраивать. Важно быть готовым не осуждать, уважать чужое мнение и бережно относиться к чувствам и эмоциям другого человека, — отметили в организации.

Общение будет абсолютно бесплатным. Все звонки осуществляются с единого номера на платформе Яндекс. Телефонии.

Напомним, за прошедшие сутки впервые количество вылечившихся от коронавирусной инфекции, из-за которой на территории всей России был введен режим самоизоляции, превысило число россиян, заразившихся COVID-19. Зарегистрировано 8764 новых случая заражения в 84 регионах страны, полностью выздоровели 9262 человека. Известно, что в 45,9% случаев инфицированные не имели никаких симптомов болезни.

