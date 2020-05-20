Мошенники во время пандемии прикинулись курьерами

Мошенники быстро адаптируются к условиям пандемии, используя для незаконного обогащения все новые схемы. Во время кризиса люди, вынужденные сидеть дома, значительно чаще стали обращаться в сервисы доставки. Международная компания Group-IB выявила более 250 фишинговых сайтов популярных курьерских служб, созданных для хищения данных банковских карт. Все они в ближайшее время будут заблокированы, но преступники вряд ли оставят столь прибыльный «бизнес».

Самоизоляция примерно на 30−40% повысила объемы доставки товаров, купленных дистанционно. Это позволяет мошенникам ежедневно воровать до 200 тысяч рублей в рамках лишь одной преступной «курьерской схемы», пишет газета «Известия».

Мошенники размещают на сайтах бесплатных объявлений сообщения о продаже различных товаров по серьезно заниженным ценам. Потенциального покупателя завлекают в мессенджер и просят сообщить свои данные для оформления доставки через курьерскую службу. Затем жертва получает ссылку на фишинговый сайт, который копирует ресурс популярного бренда. Преступники подбирают даже похожие доменные имена. На этом сайте покупатель водит параметры банковской карты для оплаты покупки.

Такие сделки приносят мошенникам единовременно до 15−30 тысяч рублей. Однако довольно часто жертву пытаются обмануть повторно. Обманутому покупателю предлагают оформить возврат денег из-за каких-нибудь форс-мажорных обстоятельств. Причины придумывают убедительные: сотрудник сервиса попался на краже, товар конфисковала полиция. В итоге доверчивый клиент снова лишается такой же суммы денег.

Общение хорошо организованных групп, как правило, ведется через Telegram-ботов. У всех участников преступного сообщества — свои роли. Одни создают фишинговые ресурсы, нанимают «сотрудников» и распределяют сворованное. Другие выкладыват «приманки» на ресурсах бесплатных объявлений и общаются с «клиентами», называя их «мамонтами». Третьи обзванивают жертв и «разводят» их на «возврат» денег.

«Мы еще раз обращаем внимание пользователей служб доставки и сервисов бесплатных объявлений о необходимости проявлять бдительность: мошенников в Сети сейчас больше, чем когда-либо. Мы активно блокируем подобные мошеннические ресурсы, однако они могут появляться вновь, учитывая востребованность курьерских услуг», — заявил руководитель компании CERT-GIB Александр Калинин.

Специалисты советуют не реагировать на слишком большие скидки, не покидать площадку продажи и не перемещаться при общении с продавцом в мессенджеры, не осуществлять предоплату, внимательно изучать сайт, на котором потребуют ввести данные банковской карты.

Ранее эксперты по безопасности уже отмечали рост активности во время пандемии в так называемой «Темной паутине» — тайном сегменте интернета. Он также связан с деятельностью мошенников, «ловящих рыбку в мутной воде» в условиях всеобщей паники и растерянности.