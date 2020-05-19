Пандемия вызвала небывалую активность в даркнете

Даркнет, «Темная паутина», Dark Web — скрытая сторона интернета имеет много имен. Сейчас, во время пандемии, активность в ней возросла многократно. Основной вклад в это внесли мошенники, считает бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Морган Райт.

«Они используют страх, неуверенность и сомнения, которые испытывают люди во время пандемии. Используют беспокойство и отчаяние, чтобы заставить людей покупать вещи или совершать действия, на которые они вряд ли согласились бы в иных обстоятельствах», — цитирует его слова сайт «Би-би-си».

Для мошенников всех мастей болезнь COVID-19 стала «новой нишей» в глобальной паутине.

Даркнет был разработан военными США для связи и сотрудничества в своих интересах в безопасном и анонимном режиме. Доступ к «Темной паутине» открывают достаточно распространенные инструменты, например — браузер Tor. Он ориентирован на конфиденциальность и способен скрывать данные пользователя, а также его действия. Благодаря этому мошенники рассчитывают на безнаказанность. Правоохранительным органам здесь гораздо труднее выследить преступников. Однако зачастую и обычные люди используют Dark Web, если хотят оставаться анонимами в Сети.



С начала глобальной пандемии на торговых площадках в даркнете наблюдается рост числа продуктов и услуг, связанных с COVID-19. Здесь продают защитные маски, халаты, перчатки и препарат хлорохин, который якобы помогает от коронавируса. В прошлом месяце специалисты по безопасности выявили в «Темной сети» даже продавцов крови, предположительно принадлежавшей пациентам, поборовшим страшную болезнь.

Преступники надеются, что резко возросшее чувство страха заставит людей покупать эти продукты. Тем более, что цены на них значительно повысились. Согласно отчету Австралийского института криминологии, в среднем стоимость поддельной вакцины в даркнете составляет 370 долларов. При этом одно из средств, предположительно китайское, продавалось по 10−15 тысяч долларов.

Одной из причин роста этих продаж является временная невозможность «зарабатывать» деньги привычными для мошенников способами. Пандемия, к примеру, заставила их отказываться от торговли поддельными билетами — путешествия и массовые развлекательные мероприятия сейчас находятся под запретом во многих странах.



В то время как многие люди работают удаленно, преступники увидели возможность активнее использовать бреши в кибербезопасности. «Внезапно произошел резкий рост разговоров об уязвимостях в программном обеспечении для совместной работы, когда все поняли, что люди будут работать из дома», — цитирует издание слова директора по безопасности компании IntSights Этая Маора.

Значительно выросло число случаев так называемого «фишинга» — когда мошенники притворяются какой-либо организацией или лицом, надеясь получить логины и пароли, а также личные данные, позволяющие украсть средства со счетов. Атаки начались с подделки сайтов и приложений крупных компаний и организаций. Затем волна докатилась и до более мелких ресурсов, говорят эксперты.

В даркнете уже продают «фишинговые наборы» для начинающих. Это — готовые средства мошенничества, благодаря которым можно подражать Apple или LinkedIn с помощью стандартных шаблонов. Многие подобные услуги и продукты предлагаются со скидкой «по случаю коронавируса». Люди, которые специализируются на фишинговых страницах, теневых VPN-сетях или спам-сервисах, считают, что это лучшее время для заработка и распространения этих программ, заверяют аналитики.

Также в даркнете процветают форумы, которые используются для подпитки теорий заговора вокруг коронавируса. «Разговоры о том, что сеть 5G является носителем этого вируса или биологического оружия, а также, что Билл Гейтс — человек, стоящий за всем происходящим, как правило, возникают в „Темной паутине“», — заявил специалист по безопасности компании KnowBe4 Джаввад Малик.



Поскольку социальные сети и новостные агентства в большинстве случаев подавляют дезинформацию, многие слухи распространяются именно в «Темной паутине». Кроме того такие форумы часто служат «воротами» на рынки, где люди предлагают свои продукты или услуги целевой аудитории. Для мошенников это является еще одним способом заработать в ближайшие месяцы.

Из даркнета преступные группы атакуют больницы или организации здравоохранения. Во время пандемии они становятся «лакомыми мишенями» из-за своей уязвимости и важности. Мошенники рассчитывают на то, что в столь сложной обстановке растет вероятность выплаты выкупа.

В «Темной сети» появляется все больше предложений по продаже информации, связанной со здравоохранением, медицинскими учреждениями и даже личными данными врачей и медицинского персонала. Преступники выкладывают все более объемные базы.

Обратной стороной даркнета является то, что многие журналисты, активисты и простые граждане могут общаться на его пространствах, не боясь цензуры. Здесь читают новости и пользуются программами, заблокированными правительствами некоторых стран. Группа по защите цифровых прав Netblocks, уверена, что многие государства ограничивают доступ к Сети, стремясь контролировать поток информации о распространении коронавируса.



«Это обоюдоострый меч, к использованию которого, как общество, мы еще не совсем привыкли. Мы обязаны защитить свободу слова и обеспечить конфиденциальность. Но в то же время мы должны выслеживать и останавливать людей, злоупотребляющих этими свободами», — считает Джаввад Малик.

Накануне стало известно, что огромное число мошенников из Нигерии подобрало ключи к государственным программам США. Теперь они через интернет получают американское пособие по безработице.