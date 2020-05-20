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В Канаде из-за COVID-19 начали бить эскимосов

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© YouTube

© YouTube

Пандемия коронавируса самым неожиданным образом отразилась на коренных жителях Канады — инуитах, относящихся к более крупной группе народов севера — эскимосам. Их унижают, выгоняют из магазинов, советуют «убираться обратно в свой Китай» и даже бьют. Инциденты на почве расовой ненависти носят все более массовый характер и серьезно беспокоят местные власти.

Так, 15 мая 27-летняя жительница Ванкувера Дакота Холмс подверглась нападению, выгуливая вечером свою собаку. Женщина страдает от аллергии. В какой-то момент она чихнула, после чего незнакомый мужчина, высказав «очень негативные комментарии о коронавирусе», посоветовал ей «вернуться в Китай», повалил на землю и дважды ударил по голове. Хозяйку спас пес — 45-килограммовый аргентинский дог Като. Он вцепился расисту в лодыжку и заставил его убежать прочь.

«Я сталкивалась с подобными ситуациями и раньше, хотя являюсь коренным жителем. Стараюсь не реагировать, ничего не отвечать. Единственное, что хочется сказать: я — не азиатка, я — коренной житель. Я родилась здесь и прожила здесь всю свою жизнь», — цитирует South China Morning Post слова пострадавшей.

Опыт Дакоты Холмс не уникален. В начале апреля в Монреале женщина-инуитка Сью Симигак подверглась насилию со стороны незнакомого мужчины. Он также посоветовал ей «вернуться в Китай». Потерпевшая выложила в Facebook фотографии обидчика и его неприличных жестов.

Полиция Ванкувера уже предупредила о всплеске преступлений на почве ненависти, вызванной пандемией COVID-19. До нападения на Холмс в этом году было зарегистрировано не менее 20 нападений на азиатов. 16 из них произошли в марте и апреле. За весь прошлый год отмечено лишь 12 таких случаев.

В Ванкувере 92-летнего мужчину по фамилии Квонг выбросили из магазина 7-Eleven.

В этом же городе неизвестный, проходя мимо, ударом в лицо сбил с ног азиатскую женщину в маске.

Активист движения против расизма и директор Монреальского центра исследований расовых отношений (CRARR) Фо Ниеми сказал, что коренных жителей Канады, особенно инуитов, часто ошибочно принимают за азиатов «из-за их физических особенностей». Случаи Холмс и Симигак показали, как быстро распространяется расизм в условиях пандемии.

«Рост числа инцидентов, связанных с расизмом и ксенофобией, может распространиться и на другие этнические группы в Канаде. На людей, которые выглядят азиатами — от инуитов до латиноамериканцев. Ненависть рождается, когда люди ищут „козлов отпущения“ и верят, что они могут безнаказанно вести себя агрессивно по отношению к другим», — уверен Ниеми.

Президент Союза индийских вождей Британской Колумбии Стюарт Филлип выступил с заявлением в ответ на нападение на Холмс. В нем сказано, что профсоюзу «противен» данный инцидент и он предлагает выразить «сочувствие и солидарность азиатским общинам, которые понесли основную тяжесть расизма, связанного с COVID-19».

В полиции Ванкувера заверили, что происшествие уже расследуется. Однако, пока никто не найден и не арестован. Разыскиваются свидетели.

«Предварительно расследование показало, что на человека напали. Это, возможно, было связано с расой. У жертвы были небольшие физические травмы, но она не нуждалась в медицинской помощи в ночь инцидента», — сказано в заявлении пресс-службы.

По словам пострадавшей, на нее напал мужчина-кавказец ростом около 180 сантиметров и весом примерно 90 килограммов, одетый в шляпу и темный джемпер. Расист обошел ее с противоположной стороны и находился примерно в двух метрах позади, когда она чихнула. Сразу после этого понесли оскорбления.

«Когда я повернулась к нему лицом, он начал подходить ко мне, кричать мне в лицо, а затем ударил меня в челюсть, потом в глаз и в область виска», — сказала Холмс.

Упав на землю, она почувствовала, что дальше может быть хуже. Но аргентинский дог Като, которого Холмс взяла к себе три года назад, начал кусать нападавшего за ноги.

«Если Като думает, что я в опасности, он может нанести некоторый ущерб», — сказала женщина.

Расист в ответ начал кричать, что пожалуется в полицию на нападение собаки и потребует ее конфискации, поскольку пес «был агрессивен».

«Он как-то пытался перевернуть ситуацию, чтобы выглядеть жертвой, несмотря на то, что я уже лежала на земле», — отметила Холмс.

По ее словам, каждый, кто столкнулся с подобной ситуацией, не должен молчать. Именно поэтому она решила поделиться своей историей. С расизмом нужно бороться.

Ранее стало известно о том, что федеральные власти США в качестве помощи от COVID-19 «одарили» индейскую медицинскую организацию мешками для трупов. Посылка пришла вместо заказанных лекарств.

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