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Индейцам в США прислали мешки для тел вместо лекарств от COVID-19

Small a73d41983d
© Twitter

© Twitter

Общественный медицинский центр здоровья коренных американцев в Сиэтле в середине марта попросил власти США прислать тесты и лекарства для пациентов с COVID-19. Запрос был отправлен в окружные, региональные и федеральные агентства здравоохранения. Три недели спустя в адрес организации поступила посылка, шокировавшая персонал. В коробке лежали мешки для трупов.

«Вся моя команда побледнела, словно стала приведениями. Мы попросили прислать тесты, а они отправили нам коробку с мешками для тел», — цитирует сайт NBC слова исполнительного директора центра Эстер Лусеро.

По ее словам, коробка с белыми пакетами на молнии и бежевыми бирками с надписью «прикрепить к пальцу ноги» все еще стоит в центре здравоохранения, который обслуживает около шести тысяч человек в год. Лусеро уверена, что посылка пришла из отдела общественного здравоохранения округа Кинг по ошибке. Однако она стала мрачным намеком на реальную обстановку в стране.

По мнению главного научного сотрудника центра Эбигейл Эхо-Хоук, это послание непреднамеренно отражает реальное состояние дел во время пандемии в общинах коренных американцев на всей территории Соединенных Штатов. Индейцы чувствуют острую нехватку обещанных ресурсов и финансирования.

«Нация навахо сейчас находится в кризисной ситуации. Есть другие племена и индейские организации по всей стране, которые могли бы получать медикаменты и оказывать помощь вместо того, чтобы наблюдать за гибелью людей. Это — символ того, что сейчас происходит», — подчеркнула Эхо-Хоук.

Ее беспокойство понятно. Федеральное правительство лишь 5 мая объявило о начале распределения необходимой помощи на фоне пандемии индейским племенам и организациям. Власти задержали выделение обещанных миллиардов долларов более чем на месяц.

В Сиэтле и в штате Вашингтон в целом удалось замедлить распространение коронавируса. Однако Эхо-Хоук сомневается в возможности провести необходимое тестирование на коронавирус и обеспечить людей средствами защиты в случае второй волны заболевания.

«Вопрос один: будем ли мы продолжать получать мешки для тел или нам пришлют то, что действительно нужно», — сказала она.

Согласно исследованию центра, несмотря на эффективность усилий по социальному дистанцированию и общее снижение уровня заболеваемости, цветные в регионе заражаются в четыре раза чаще белых. Тем временем правительство США обязано оказывать медицинскую помощь всем коренным американцам, как это предусмотрено в давних договорах с индейскими племенами.

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СМИ оценили дезинфекцию Москвы

Small a73d41983d
© vk.com

© vk.com

Коммунальные службы российских городов в период пандемии начали вести борьбу с распространением коронавируса путем обработки проезжей части, тротуаров и стен жилых домов специальным составом. Санитарная обработка проводится и в Москве. По подсчетам издания «Новые Известия», она обходится властям примерно в 24 миллиона рублей в день.

Газета опубликовала в своем материале сводную таблицу цен аренды поливальной машины. Среднее значение — около восьми тысяч рублей в день. Автор статьи уверен, что ежедневно Москву убирают около трех тысяч «поливалок». Простое перемножение дает искомую сумму. При этом не учитывается стоимость реактивов и зарплата водителей.

Никаких ссылок на исходные данные автор материала не приводит. Но отмечает, что борьба с инфекцией является довольно выгодным делом.

Издание также напомнило высказывание заведующего Кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, доктора биологических наук, академика РАН Виталия Зверева, который заявил, что подобная дезинфекция, вероятно, бессмысленна.

«Я не знаю, каким составом поливают дороги и стены домов, но знаю, что коронавируса на дорогах нет, и на стенах домов его тоже нет», — сказал ученый.

Недавно власти Новороссийска объяснили, что делали дезинфекторы на городском пляже.

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