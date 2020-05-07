Индейцам в США прислали мешки для тел вместо лекарств от COVID-19

Общественный медицинский центр здоровья коренных американцев в Сиэтле в середине марта попросил власти США прислать тесты и лекарства для пациентов с COVID-19. Запрос был отправлен в окружные, региональные и федеральные агентства здравоохранения. Три недели спустя в адрес организации поступила посылка, шокировавшая персонал. В коробке лежали мешки для трупов.

«Вся моя команда побледнела, словно стала приведениями. Мы попросили прислать тесты, а они отправили нам коробку с мешками для тел», — цитирует сайт NBC слова исполнительного директора центра Эстер Лусеро.

По ее словам, коробка с белыми пакетами на молнии и бежевыми бирками с надписью «прикрепить к пальцу ноги» все еще стоит в центре здравоохранения, который обслуживает около шести тысяч человек в год. Лусеро уверена, что посылка пришла из отдела общественного здравоохранения округа Кинг по ошибке. Однако она стала мрачным намеком на реальную обстановку в стране.

По мнению главного научного сотрудника центра Эбигейл Эхо-Хоук, это послание непреднамеренно отражает реальное состояние дел во время пандемии в общинах коренных американцев на всей территории Соединенных Штатов. Индейцы чувствуют острую нехватку обещанных ресурсов и финансирования.

«Нация навахо сейчас находится в кризисной ситуации. Есть другие племена и индейские организации по всей стране, которые могли бы получать медикаменты и оказывать помощь вместо того, чтобы наблюдать за гибелью людей. Это — символ того, что сейчас происходит», — подчеркнула Эхо-Хоук.

Ее беспокойство понятно. Федеральное правительство лишь 5 мая объявило о начале распределения необходимой помощи на фоне пандемии индейским племенам и организациям. Власти задержали выделение обещанных миллиардов долларов более чем на месяц.

В Сиэтле и в штате Вашингтон в целом удалось замедлить распространение коронавируса. Однако Эхо-Хоук сомневается в возможности провести необходимое тестирование на коронавирус и обеспечить людей средствами защиты в случае второй волны заболевания.

«Вопрос один: будем ли мы продолжать получать мешки для тел или нам пришлют то, что действительно нужно», — сказала она.

Согласно исследованию центра, несмотря на эффективность усилий по социальному дистанцированию и общее снижение уровня заболеваемости, цветные в регионе заражаются в четыре раза чаще белых. Тем временем правительство США обязано оказывать медицинскую помощь всем коренным американцам, как это предусмотрено в давних договорах с индейскими племенами.