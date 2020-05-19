ЛНР пригрозила отодвинуть линию соприкосновения из-за обстрелов

Если киевские власти не прекратят провокационные обстрелы населенных пунктов и важных объектов инфраструктуры в Донбассе, Луганская народная республика (ЛНР) будет вынуждена отодвинуть линию соприкосновения. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Украинские силовики 16 мая повредили линию электропередачи Михайловка — Коммунарская, обеспечивающую энергией критически важные объекты инфраструктуры. Днем позже вопреки предоставленным гарантиям безопасности, была атакована ремонтная бригада, устранявшая разрушения, и патруль ОБСЕ, следивший за работами. После этого обстрела Украина и вовсе приостановила действие и выдачу гарантий безопасности.

Пасечник отметил, что обстрелы носят регулярный характер. От них страдают социальные объекты и жилые дома.

«Это целенаправленная провокация и акция с понятной всем целью — уничтожить критически важные объекты инфраструктуры нашей республики, необходимые для жизнеобеспечения нашего населения. И в этой акции Украина уже добилась определенных результатов, вызвав серьезные перебои с электроснабжением и водоснабжением Луганска, грозящие нам гуманитарной катастрофой», — подчеркнул глава ЛНР.

Все это происходит на фоне постоянных заверений представителей Украины в Контактной группе о приверженности всеобъемлющему режиму прекращения огня, отметил Пасечник.

«Хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с настоятельной просьбой принять меры к прекращению ничем не спровоцированных обстрелов нашей территории, предоставив при этом соответствующие гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на критически важных объектах гражданской инфраструктуры. В случае продолжения подобных действий со стороны Вооруженных сил Украины, вы, Владимир Александрович, не оставите нам другого выбора, кроме как принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередачи», — цитирует Луганский Информационный Центр слова Пасечника.

Глава ЛНР подчеркнул, что аналогичные действия последуют в случае продолжения обстрелов мирных жителей и других критически важных объектов жизнеобеспечения. Приказом Пасечника в боевую готовность приведены подразделения Народной милиции республики.

Пасечник также призвал Россию, Германию, Францию и представителей ОБСЕ повлиять на Киев во избежание эскалации конфликта и для обеспечения настоящего перемирия.

Между тем киевские власти по-прежнему не допускают возможности закрепления особого статуса Донбасса в конституции страны. Об этом стало известно по итогам очередной видеоконференции Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.