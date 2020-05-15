Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции

Киевские власти по-прежнему не допускают возможности закрепления особого статуса Донбасса в конституции страны. Об этом стало известно по итогам очередной видеоконференции Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

«Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины», — цитирует ТАСС текст сообщения офиса президента Владимира Зеленского.

В Киеве отметили, что выборы в Донбассе «могут произойти исключительно после получения Украиной контроля над границей» и «в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, в частности в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиты прав меньшинств».

Минскими договоренностями предусмотрена конституционная реформа на Украине. Она должна закрепить в основном законе постоянный особый статус Донбасса. Но власти в Киеве до сих пор не реализовали решение на практике.

Верховная рада приняла закон об особом статусе, но он заморожен внесенными поправками, которые противоречат Минским соглашениям. При этом действие документа ограничено одним годом. В дальнейшем он продлевается автоматически.

Тем временем стало известно, что в марте этого года в Донецке арестовали одного из четырех фигурантов дела о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе — Леонида Харченко.