Обнаруживающую коронавирус маску создают в США

В США ведется работа над созданием медицинской маски со встроенным сенсором, способным выявлять коронавирус.

Ее разработкой занимаются ученые из Гарварда и Массачусетского технологического института (MIT), сообщает Business Insider.

Любопытно, что специалисты MIT разрабатывали сенсоры для выявления вируса Эболы еще в 2014 году, а два года спустя при участии коллег из Гарварда адаптировали свою технологию для обнаружения вируса Зика.

Тестировать сенсоры, предназначенные для обнаружения коронавируса в слюне, стали сразу после начала пандемии COVID-19.

По замыслу ученых, маска будет оснащена флюоресцентным индикатором, сигнализирующем о наличии у человека коронавируса, когда он кашляет или чихает.

Как пишет издание, такие маски могут стать дешевой альтернативой ныне существующим методам выявления COVID-19. Например, устройства для обнаружения вируса Зика дают результат через два-три часа. При этом стоимость такого сенсора составляла в 2016 году всего 20 долларов.

Ранее стало известно, что китайская лаборатория разрабатывает лекарство, которое, по мнению экспертов, способно остановить пандемию коронавируса. Препарат, который тестируют ученые из Пекинского университета, может не только сократить время восстановления для инфицированных, но даже обеспечить краткосрочный иммунитет от вируса.