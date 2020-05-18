Нигерийские мошенники начали получать пособия по безработице в США

Секретная служба США (USSS) приступила к расследованию деятельности преступной группировки из Нигерии, которая получает пособия по безработице в Соединенных Штатах. Мошенники используют украденные личные данные американцев для подачи фиктивных заявлений. Потенциальные потери в результате работы этой хорошо отлаженной схемы могут составить сотни миллионов долларов, пишет Krebs on Security.

На фоне пандемии миллионы американцев обращаются за пособиями по безработице. Во многих штатах для обслуживания заявок не хватает персонала. Мошенники пользуются слабыми мерами безопасности в электронных системах, отмечается в материале.

В конце прошлой недели USSS направило в удаленные офисы памятку, в которой сказано о существовании в Нигерии «существенной» базы украденных личных данных. Большая часть из них связана с сотрудниками социальных служб, государственными служащими и работниками школ. Основной мишенью мошенников стал штат Вашингтон. Отмечены случаи фиктивных заявок во Флориде, Массачусетсе, Северной Каролине, Оклахоме, Род-Айленде и Вайоминге.

По мнению представителей USSS, преступная сеть состоит из сотен «мулов» — людей, завербованных для отмывания доходов от мошеннических финансовых операций.

«В Вашингтоне большое количество лиц, проживающих за пределами штата, получают выплаты в рамках программы пособий по безработице. Все депозиты открыты на имена различных людей без связи с владельцем счета», — сказано в уведомлении.

В служебной записке также сказано, что криминальная схема похожа на подачу мошеннических запросов на возмещение подоходного налога. Эта вечная проблема обходится множеству штатов и министерству финансов страны в миллионы долларов каждый год. Преступники, как правило, используют жертв обмана или тех, кто действительно не имеет работы и ищет какой-либо источник дохода. Некоторую часть средств они оставляют себе, остальное пересылают организаторам.

По словам чиновника, пожелавшего сохранить анонимность, во многих штатах сейчас просто нет достаточного количества технических средств для обнаружения мошеннических схем. Кроме того, нередко преступникам достаточно указать имя, номер социального страхования и другую информацию для достижения своих целей. Эти данные трудно проверить.

По данным отделения по борьбе с мошенничеством в Ассоциации банков Оклахомы, финансовые учреждения в начале этой недели отметили большой поток переводов, связанных с пособиями по безработице в Вашингтоне. Большинство из них были весьма крупными — от девяти до 20 тысяч долларов.

«Было невероятно видеть огромное количество поддельных заявок. Один из переводов был на сумму в 29 тысяч долларов. И я горжусь нашими банкирами, которым удалось предотвратить многие из этих трансфертов. Однако некоторые ушли до этого», — признался представитель ассоциации.

Может показаться странным, что люди из Вашингтона просят получать свои пособия через счета банка в Оклахоме. Однако у преступников есть готовые ответы на каверзные вопросы. Многие «заявители» утверждают, что пережидают пандемию коронавируса в более безопасном месте.

Предупреждение Секретной службы последовало за сообщениями СМИ в Вашингтоне и Род-Айленде о миллионах долларов, перечисленных мошенникам по фиктивным пособиям по безработице. По данным The Seattle Times, выплаты были даже приостановлены на два дня после того, как чиновники обнаружили кражу более 1,6 миллиона долларов.

«В период с марта по апрель число фиктивных обращений за пособиями по безработице подскочило в 27 раз», — сообщило издание со ссылкой на данные департамента безопасности штата. Горячая линия по борьбе с мошенничеством была буквально парализована звонками и электронными письмами. Аналогичная ситуация наблюдается в Род-Айленде.

Всплеск мошенничества отмечен в тот момент, когда многие штаты пытаются обработать лавину заявок на пособие по безработице, поданных в результате пандемии коронавируса. 14 мая правительство США сообщило, что на прошлой неделе число заявлений составило почти три миллиона. По данным New York Times, кризис оставил без работы около 36 миллионов американцев.

Тем временем пандемия коронавируса фактически обанкротила Службу гражданства и иммиграции США.