В США мясную промышленность приравняют к оборонной

Указ, ставящий в один ряд мясокомбинаты и предприятия оборонной промышленности, подпишет в самое ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Это позволит заводам по переработке мяса продолжать работу в условиях пандемии коронавирусной инфекции, сообщил Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.

Как пишет агентство, документ даст возможность использовать в отношении мясной промышленности Закон об оборонных предприятиях, принятый во время войны в Корее в 1950 году. Его основной задачей является борьба с угрозой национальной безопасности США.

Данный шаг стал следствием настоящего коллапса в пищевом секторе Соединенных Штатов. Крупные мясокомбинаты закрываются из-за заражения сотрудников коронавирусом и в целом на фоне ограничительных мер. Снижение спроса и остановка производства вынуждают пускать под нож поголовье свиней, мясо которых невозможно реализовать на рынке. При этом эксперты уже заговорили о дефиците мясных продуктов в США. Отмечен рост оптовых цен. Стоимость говядины и свинины уже побила рекорды. Последняя за неделю прибавила около 30%.

«Ридус» накануне опубликовал материал о печальном состоянии продуктового рынка в Соединенных Штатах. Коллапс наблюдается не только в мясной промышленности, но и в производстве овощей, фруктов, молока.