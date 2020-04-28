найти ×
   
  • USD
    74.57
  • EUR
    80.77
СохранитьСохранено0
×

-2010920

В США мясную промышленность приравняют к оборонной

Small a73d41983d
© Good Free Photos

© Good Free Photos

Указ, ставящий в один ряд мясокомбинаты и предприятия оборонной промышленности, подпишет в самое ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Это позволит заводам по переработке мяса продолжать работу в условиях пандемии коронавирусной инфекции, сообщил Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.

Как пишет агентство, документ даст возможность использовать в отношении мясной промышленности Закон об оборонных предприятиях, принятый во время войны в Корее в 1950 году. Его основной задачей является борьба с угрозой национальной безопасности США.

Данный шаг стал следствием настоящего коллапса в пищевом секторе Соединенных Штатов. Крупные мясокомбинаты закрываются из-за заражения сотрудников коронавирусом и в целом на фоне ограничительных мер. Снижение спроса и остановка производства вынуждают пускать под нож поголовье свиней, мясо которых невозможно реализовать на рынке. При этом эксперты уже заговорили о дефиците мясных продуктов в США. Отмечен рост оптовых цен. Стоимость говядины и свинины уже побила рекорды. Последняя за неделю прибавила около 30%.

«Ридус» накануне опубликовал материал о печальном состоянии продуктового рынка в Соединенных Штатах. Коллапс наблюдается не только в мясной промышленности, но и в производстве овощей, фруктов, молока.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
9 правил, которые помогут не заразиться COVID-19 при выходе на улицу
24077388читать позжечитаю позже
Здоровье
Роспотребнадзор: как покупать продукты во время пандемии
4023761читать позжечитаю позже

главное


Общество
«Бургер Кинг» перестал справляться с заказами москвичей: личный опыт

В службе поддержки вину свалили на «Яндекс.Еду».

-8018441читать позжечитаю позже

Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду13 декабря 2019

Малыш при виде папы бежал к нему со всех ног.

27753705читать позжечитаю позже