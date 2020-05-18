В Петербурге 25 мая возобновится рассмотрение дела «Сети»

Отложенное из-за пандемии коронавируса судебное рассмотрение уголовного дела в отношении Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова возобновится 25 мая. Фигуранты обвиняются по части 2 статьи 205.4 УК РФ (Участие в террористическом сообществе). Бояршинову также вменяется хранение взрывчатых веществ.

«Судебное заседание после длительного перерыва назначили на 25 мая. Оно состоится в Первом Западном окружном военном суде», — цитирует ТАСС слова адвоката одного из обвиняемых — Виталия Черкасова.

Судебные заседания по делу «Сети» неоднократно переносились согласно постановлению президиума ВС РФ от 18 марта 2020 года и в связи с угрозой распространения на территории России коронавирусной инфекции.

Второй Западный окружной военный суд в конце февраля удовлетворил ходатайство государственного обвинения и оставил в СИЗО Бояршинова и Филинкова до 11 июня. Защита не стала обжаловать это решение.

В Пензе 10 февраля семь человек осудили по делу «Сети» на сроки от шести до 18 лет. Адвокаты фигурантов подали апелляционные жалобы на приговор. Суд первой инстанции версию государственного обвинения поддержал.

Радикальное сообщество «Сеть» включено в федеральный список террористических организаций. Следствие располагает данными о том, что оно было создано в 2016 году и располагало отделениями в Пензе, Санкт-Петербурге и Москве. Обвиняемый по данному делу житель Санкт-Петербурга Игорь Шишкин в январе 2019 года полностью признал свою вину. Его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Остальные фигуранты своей вины не признали.