Правозащитник раскритиковал защитников осужденных по делу «Сети»

Президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «Антимафия», член президентского совета по правам человека (СПЧ) Евгений Мысловский выступил с критикой в адрес защитников фигурантов дела «Сети» («Сеть» — признанная в РФ террористическая организация — прим. ИА «Ридус»).

Возмущение различных общественных деятелей вызвали, во-первых, огромные сроки, к которым приговорили фигурантов дела, а во-вторых, сведения о том, что к осужденным применялись пытки.

Напомним, что Илья Шакурский был приговорен к 16 годам колонии строгого режима, Василий Куксов — к девяти годам колонии общего режима, Дмитрий Пчелинцев — к 18 годам колонии строго режима, Андрей Чернов — к 14 годам колонии строго режима, Михаил Кульков — к 10 годам колонии строго режима, Максим Иванкин — к 13 годам колонии строго режима, Арман Сагынбаев — к шести годам колонии общего режима.

Мысловский полагает, что защитники осужденных по делу «Сети» действуют по принципу: «Я роман Пастернака не читал, но считаю, что он антисоветский…». То есть, по мнению правозащитника, люди заявляют о непричастности осужденных к противоправным деяниям, толком не разобравшись в обстоятельствах дела.

Евгений Мысловский обратил внимание, что некоторые фигуранты дела «Сети» были осуждены не только за подготовку терактов, но и за торговлю наркотиками.

Из общих 14 лет лишения свободы Чернову 12 лет приходится за торговлю наркотиками, Иванкину из 13 лет — за торговлю наркотиками приходится 8 лет, а Кулькову из общего срока в 10 лет за наркоту пришлось всего 9 лет. Почему об этой части приговора молчат адвокаты, родители и «рассерженная общественность»? Какую часть приговора требует отменить почтенная публика? — пишет Мысловский.

Единственное, с чем можно согласиться, так это с тем, что общество не ошиблось, выступив против пыток, уверен общественник.

Ранее «Медуза» опубликовала большое расследование, посвященное делу «Сети». Издание напрямую связывает осужденных по этому делу левых активистов с убийством (возможно, двойным), которое до сих пор остается нераскрытым.

По версии следствия, «Сеть» — межрегиональная террористическая организация, состоящая из анархистов, которая планировала вооруженный захват власти посредством нападений на правоохранительные органы, захвата оружейных складов, атак на органы власти, военкоматы и отделения «Единой России».