Пандемия обанкротила Службу гражданства и иммиграции США

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) испытывает финансовые затруднения из-за резкого снижения числа желающих приехать в Соединенные Штаты. Проблемы вызвала ситуация с распространением коронавируса. Решать их планируется с помощью повышения сборов, а также за счет федерального бюджета, пишет New York Times.

По словам представителя службы, выручка USCIS к 30 сентября — окончанию текущего финансового года — упадет более чем на 60%. При этом средства могут закончиться уже к лету. Финансировать свою деятельность в течение нескольких месяцев без поддержки конгресса агентство не в состоянии. Нужны ассигнования в размере 1,2 миллиарда долларов.

«Из-за пандемии COVID-19 доходы USCIS резко снизились», — цитирует издание слова представителя агентства.

В USCIS пожаловались на сокращение числа заявок на получение «грин-карт», гражданства и на участие в других иммиграционных программах. При этом служба финансирует свою работу за счет сборов, которые платят желающие приехать в страну. Чиновники в сложившихся условиях хотят поднять стоимость услуг на 10%. Хотя повышение цен и без того должно произойти в ближайшие месяцы, как планировалось ранее.

Президент США Дональд Трамп в конце апреля подписал указ о временной остановке иммиграции в страну в условиях растущей безработицы из-за пандемии. Меры касаются желающих получить постоянный вид на жительство («грин-карту»). Глава государства отметил, что запрет на иммиграцию продлится два месяца. Затем последует продление или отмена действия документа.

