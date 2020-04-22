Трамп на два месяца приостановит иммиграцию в США
- 22 апреля 2020, 01:43
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
В ближайшее время иммиграция в Соединенные Штаты будет приостановлена. Эта мера вызвана экономическими причинами и пока будет действовать в течение двух месяцев, заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.
Американский лидер пообещал в ближайшее время выпустить соответствующий указ. Через 60 дней президент и его советники изучат «необходимость продления или изменения» данных мер, «исходя из экономических условий».
Ограничение затронет желающих получить постоянный вид на жительство в Соединенных Штатах, право на который дает так называемая «грин-карта». Решение о временной приостановке иммиграции призвано защитить рабочие места для американцев. Многие из них сейчас остались без работы в связи с кризисом, добавил Трамп.
«В первую очередь мы должны заботиться об американских работниках», — подчеркнул президент США.
Трамп ранее анонсировал временную приостановку миграционного потока в страну, написав об этом в Twitter. Причиной для такого решения он назвал пандемию коронавирусной инфекции.
Источники CNN накануне заявляли, что срок возможного запрета — около 120 дней, что поможет справиться с резким ростом безработицы. Ожидается, что послабление получат медицина, сельское хозяйство и другие проблемные отрасли американской экономики.
В 2019 году разрешение на проживание и работу в Соединенных Штатах получили около одного миллиона человек.
Ранее стало известно, что на фоне пандемии коронавируса нового типа большинство американцев согласны на проведение выборов президента путем голосования по почте.
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