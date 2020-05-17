«Чешские авиалинии» рассказали об изменениях правил полетов из-за пандемии

Пандемия коронавируса, вероятно, навсегда изменит правила авиаперевозок. Какие новшества ждут пассажиров, можно посмотреть на примере компании CSA Czech Airlines — «Чешские авиалинии», с 18 мая возобновляющей международные перелеты.

На фоне сохраняющейся угрозы заражения приняты серьезные меры для обеспечения безопасности здоровья пассажиров. Перед посадкой вместе с билетом потребуют справку о негативном тесте на коронавирус. Необходимо иметь и защитные средства. В масках будет также весь экипаж.

«При входе в самолет и в течение всего полета все пассажиры, кроме детей до двух лет, обязаны иметь на лице защитную маску, которую должны принести с собою», — цитирует РИА Новости сообщение представителей авиакомпании.

Правда, требования к защите достаточно лояльные: это могут быть классические медицинские маски или респираторы, собственноручно изготовленные повязки, обычные шали или платки. Снимать их разрешат лишь во время процесса питания.

Во время посадки и выхода от пассажиров потребуют соблюдать дистанцию в два метра. Если позволит ситуация, в салоне эконом-класса людей рассадят подальше друг от друга.

«В бизнес-классе среднее из трех кресел всегда остается свободным, в самолетах с двумя креслами всегда свободно боковое место рядом с пассажиром», — отметили представители перевозчика.

Все, что будет продаваться в самолете, предстоит оплачивать бесконтактным способом. Сократят покупку дополнительного питания, отменят продажу по каталогам и уберут бортовое рекламное издание.

Перед полетом и после него специальным составом будет тщательно дезинфицирован весь салон: кресла и их карманы, столики, полки, туалеты и остальной интерьер, подчеркнули в компании.

«Чешские авиалинии» после двухмесячного перерыва из-за пандемии 18 мая начнут летать в Париж, Франкфурт, Стокгольм и Амстердам. С 24 мая добавят рейсы в Киев, с 25 мая — в Одессу и Бухарест.