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«Чешские авиалинии» возобновят международные рейсы с 18 мая

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© Twitter

© Twitter

Перерыв в международных полетах лайнеров компании «Чешские авиалинии», вызванный пандемией коронавируса, закончен. С 18 мая восстанавливается воздушное сообщение с Парижем, Франкфуртом, Стокгольмом и Амстердамом, заявила пресс-служба CSA Czech Airlines.

«Компания CSA Czech Airlines — „Чешские авиалинии“ возобновляет с понедельника, 18 мая, полеты по ряду направлений, в этот день будут совершены рейсы в Париж, Франкфурт, Стокгольм и Амстердам», — сказано в сообщении.

Чуть позже — с 24 мая — самолеты начнут летать в Киев. С 25 мая — в Одессу и Бухарест.

Временный запрет на перемещения граждан в Чехии отменили еще 24 апреля. Разрешены даже зарубежные поездки. В страны, куда уже пускают.

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