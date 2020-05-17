Эпидемиолог обвинил власти Уханя в утаивании правды о вспышке коронавируса

Власти города Ухань изначально пытались скрыть реальные масштабы вспышки коронавируса, произошедшей в декабре прошлого года, заявил ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.

По его словам, местные власти не хотели говорить правду в тот момент.

«В самом начале они молчали, и, возможно, реальное число заразившихся было больше», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Эпидемиолог признался, что заподозрил неладное, когда число выявленных в Ухане случаев заражения почти не менялось на протяжении 10 дней, в то время как инфекция уже начала распространяться за пределами Китая. Когда же 18 января 2020 года он лично прибыл в Ухань для исследования эпидемиологической обстановки, многие местные врачи говорили ему, что ситуация намного хуже, чем сообщалось в официальных отчетах местных властей.

Только после того, как Чжун Наньшань настоял на предоставлении ему реальных цифр, власти очень неохотно ответили на его запрос.

По данным CNN, 20 января именно он одним из первых заявил в эфире Центрального телевидения Китая (CCTV), что коронавирус передается от человека к человеку, хотя власти Уханя утверждали обратное.

Как писал ранее «Ридус», 12 апреля ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань дал прогноз, когда можно ожидать перелома пандемии.

На днях стало известно, что в Ухане снова начали выявлять случаи заражения COVID-19. В связи с этим местные власти намерены провести повторные тестирования всем жителям города.