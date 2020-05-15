Китай снова вводит карантинные меры из-за коронавируса
- 15 мая 2020, 15:31
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
На днях стало известно, что в Ухане, где произошла вспышка коронавируса, снова начинают появляться случаи заражения. Поэтому местные власти намерены провести повторные тестирования всем жителям города.
А сегодня, 15 мая, власти КНР возобновили режим самоизоляции в Цзилине — втором по величине городе одноименной провинции на северо-востоке страны.
Ученые заявили, что в провинции зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом. Сначала предполагалось, что вирус проник на территорию КНР из Северной Кореи, которая находится близко с провинцией Цзилинь.
Однако тщательная проверка показала, что все случаи заражения не были привнесены из-за рубежа, а имеют исключительно местное происхождение.
Заболевшие рассказали, что ранее контактировали с неким носителем COVID-19 из находящегося в той же провинции города Шуланя, где с 8 по 12 мая произошла своя вспышка эпидемии. Напомним, что сам Шулань после повторной вспышки был снова закрыт на карантин в прошлое воскресенье.
Из-за того, что инкубационный период у вируса составляет 14 дней, все заболевшие могли контактировать с распространителем вируса еще до закрытия города.
Поэтому в городе Цзилинь снова вводят карантин, а также приостанавливают транспортное сообщение, в том числе и железнодорожное. Как долго будут действовать эти новые ограничения, не сообщается. В отличие от первого карантина, теперь местные жители могут покинуть город на собственном транспорте, но только после предъявления справки об отрицательном результате теста на коронавирус.
Возникновение нового кластера заражения коронавирусом на северо-востоке страны при неблагоприятном сценарии может радикально изменить всю эпидемическую ситуацию в КНР, учитывая то, что последние случаи заражения в Ухане китайские власти представляли сугубо локальной историей, которую нельзя считать репрезентативной для всего Китая, — пояснили эксперты.
Войти через социальные сети: