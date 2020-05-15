найти ×
   
  • USD -0.72
    73.21
  • EUR -0.78
    79.13
СохранитьСохранено0
×

404833

Китай снова вводит карантинные меры из-за коронавируса

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

На днях стало известно, что в Ухане, где произошла вспышка коронавируса, снова начинают появляться случаи заражения. Поэтому местные власти намерены провести повторные тестирования всем жителям города.

А сегодня, 15 мая, власти КНР возобновили режим самоизоляции в Цзилине — втором по величине городе одноименной провинции на северо-востоке страны.

Ученые заявили, что в провинции зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом. Сначала предполагалось, что вирус проник на территорию КНР из Северной Кореи, которая находится близко с провинцией Цзилинь.

Однако тщательная проверка показала, что все случаи заражения не были привнесены из-за рубежа, а имеют исключительно местное происхождение.

Заболевшие рассказали, что ранее контактировали с неким носителем COVID-19 из находящегося в той же провинции города Шуланя, где с 8 по 12 мая произошла своя вспышка эпидемии. Напомним, что сам Шулань после повторной вспышки был снова закрыт на карантин в прошлое воскресенье.

Из-за того, что инкубационный период у вируса составляет 14 дней, все заболевшие могли контактировать с распространителем вируса еще до закрытия города.

Поэтому в городе Цзилинь снова вводят карантин, а также приостанавливают транспортное сообщение, в том числе и железнодорожное. Как долго будут действовать эти новые ограничения, не сообщается. В отличие от первого карантина, теперь местные жители могут покинуть город на собственном транспорте, но только после предъявления справки об отрицательном результате теста на коронавирус.

Возникновение нового кластера заражения коронавирусом на северо-востоке страны при неблагоприятном сценарии может радикально изменить всю эпидемическую ситуацию в КНР, учитывая то, что последние случаи заражения в Ухане китайские власти представляли сугубо локальной историей, которую нельзя считать репрезентативной для всего Китая, пояснили эксперты.
Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Коты и туалетная бумага: чем заняться на карантине
809357читать позжечитаю позже
Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду
26760048читать позжечитаю позже

главное


Общество
«Бургер Кинг» перестал справляться с заказами москвичей: личный опыт

В службе поддержки вину свалили на «Яндекс.Еду».

-7033116читать позжечитаю позже

Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши01 мая

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

82217463читать позжечитаю позже