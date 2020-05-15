Китай снова вводит карантинные меры из-за коронавируса

На днях стало известно, что в Ухане, где произошла вспышка коронавируса, снова начинают появляться случаи заражения. Поэтому местные власти намерены провести повторные тестирования всем жителям города.

А сегодня, 15 мая, власти КНР возобновили режим самоизоляции в Цзилине — втором по величине городе одноименной провинции на северо-востоке страны.

Ученые заявили, что в провинции зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом. Сначала предполагалось, что вирус проник на территорию КНР из Северной Кореи, которая находится близко с провинцией Цзилинь.

Однако тщательная проверка показала, что все случаи заражения не были привнесены из-за рубежа, а имеют исключительно местное происхождение.

Заболевшие рассказали, что ранее контактировали с неким носителем COVID-19 из находящегося в той же провинции города Шуланя, где с 8 по 12 мая произошла своя вспышка эпидемии. Напомним, что сам Шулань после повторной вспышки был снова закрыт на карантин в прошлое воскресенье.

Из-за того, что инкубационный период у вируса составляет 14 дней, все заболевшие могли контактировать с распространителем вируса еще до закрытия города.

Поэтому в городе Цзилинь снова вводят карантин, а также приостанавливают транспортное сообщение, в том числе и железнодорожное. Как долго будут действовать эти новые ограничения, не сообщается. В отличие от первого карантина, теперь местные жители могут покинуть город на собственном транспорте, но только после предъявления справки об отрицательном результате теста на коронавирус.