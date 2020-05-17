Свалку вакцин от гриппа обнаружили в лесу под Нижним Новгородом

Десятки коробок с вакциной от гриппа были найдены в лесу под Нижним Новгородом.

В Сети опубликовано видео, запечатлевшее эту находку.

На кадрах видно, как стихийную свалку осматривают молодые люди и пытаются выяснить, просрочена ли вакцина или нет. В итоге оказывается, что она рассчитана на сезон 2019−2020 годов.

Как стало известно изданию «Подъём», областной минздрав уже изъял медикаменты и в настоящее время проводит расследование.

Глава ведомства Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что сейчас устанавливается медорганизация, в которую были поставлены препараты. По его мнению, будет очень просто установить, откуда эта вакцина пришла, и кто ее получил.

По словам Гусейнова, неиспользованная вакцина подлежит утилизации, однако никаких указаний по этому поводу минздрав еще не давал. Несанкционированная утилизация подобным способом несомненно является нарушением и должна повлечь за собой правовую оценку.

Ранее сообщалось, что жители Кирова обнаружили у своих садовых участков сотню ртутных ламп.