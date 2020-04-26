Жители Кирова обнаружили у своих садовых участков сотню ртутных ламп

Свалку опасных для жизни отходов обнаружили в черте города у своих садоводств жители Кирова.

Неизвестные выбросили около 100 ртутьсодержащих ламп в лесу вблизи дороги Южный обход, в нескольких метрах от обочины.

Ситуация усугубляется тем, что рядом с образовавшейся свалкой расположен заполненный водой ров, а также микрорайон Радужный и садоводческие товарищества.

Напуганные опасной находкой местные жители обратились к активистам регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). В результате проведенного рейда выяснилось, что несколько связок с десятками ртутных ламп действительно свалены в лесополосе.

Региональному оператору было отправлено обращение с просьбой утилизировать отходы.

Как рассказал ФАН член регионального штаба ОНФ Константин Шарапов, ртутьсодержащие лампы относятся к отходам высокой степени опасности, поскольку каждая из них содержит до 5 мг ртути. Если такая лампа разобьется, то будет отравлено 6 кубометров воздуха вокруг.

Вместе с осадками ртуть может попасть в грунтовые воды и после этого в реки, что создает большую опасность не только для людей, но и для окружающей среды в целом.

Издание отмечает, что такие свалки появляются регулярно, несмотря на то, что пункты сбора опасных отходов существуют по всей стране, в том числе и в Кировской области.

Ранее «Ридус» писал о том, что только за 2016 год в России скопилось 28 тысяч тонн отходов I класса опасности (люминесцентные лампы, все приборы, содержащие ртуть, химический утиль) и 304 тысячи тонн отходов II класса опасности (аккумуляторные батареи, вторсырье нефтяной промышленности и кислоты). При этом обезвреживается и утилизируется примерно 1,2% отходов I—II классов. Остальная масса опасных отходов хранится на полигонах.