Психотерапевт предупредил о возникновении фобий после снятия ограничений

У россиян может появиться фобия посещения общественных мест после снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, заявил психотерапевт, сотрудник Московского института психоанализа Владимир Файнзельберг.

По его словам, граждане станут бояться посещать людные места — кинотеатры, театры, рестораны и выставки, а также метро, с которым у них и без того связано большое количество фобий.

«Люди будут опасаться за свое здоровье и жизнь», — высказал свое мнение Файнзельберг в беседе с URA.RU.

В этой связи психотерапевт предложил два способа борьбы с новым страхом. Первый из них заключается в так называемой осведомленной информированности. Эксперт пояснил, что популярные и компетентные лица должны разъяснять причины возвращения к нормальному образу жизни, подтверждая свои слова фактами, цифрами и визуальными методами убеждения.

Кроме того, СМИ обязаны доносить до населения информацию, дающую возможность убедиться в том, что опасность миновала.

Файнзельберг также напомнил, что ограничения предполагается снимать поэтапно в течение нескольких месяцев, и предположил, что страх посещения общественных мест исчезнет не раньше, чем через год после их полной отмены. «Это среднее количество времени, которое нужно людям, чтобы адаптироваться, — сказал он в интервью изданию. — Так что той безоблачной атмосферы, в которой мы жили раньше, какое-то время не будет даже после снятия ограничений».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, будут действовать в столице еще одну или две недели.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России остановлен рост числа заражений коронавирусной инфекцией.