Психотерапевт предупредил о возникновении фобий после снятия ограничений
- 16 мая 2020, 16:07
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
У россиян может появиться фобия посещения общественных мест после снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, заявил психотерапевт, сотрудник Московского института психоанализа Владимир Файнзельберг.
По его словам, граждане станут бояться посещать людные места — кинотеатры, театры, рестораны и выставки, а также метро, с которым у них и без того связано большое количество фобий.
«Люди будут опасаться за свое здоровье и жизнь», — высказал свое мнение Файнзельберг в беседе с URA.RU.
В этой связи психотерапевт предложил два способа борьбы с новым страхом. Первый из них заключается в так называемой осведомленной информированности. Эксперт пояснил, что популярные и компетентные лица должны разъяснять причины возвращения к нормальному образу жизни, подтверждая свои слова фактами, цифрами и визуальными методами убеждения.
Кроме того, СМИ обязаны доносить до населения информацию, дающую возможность убедиться в том, что опасность миновала.
Файнзельберг также напомнил, что ограничения предполагается снимать поэтапно в течение нескольких месяцев, и предположил, что страх посещения общественных мест исчезнет не раньше, чем через год после их полной отмены. «Это среднее количество времени, которое нужно людям, чтобы адаптироваться, — сказал он в интервью изданию. — Так что той безоблачной атмосферы, в которой мы жили раньше, какое-то время не будет даже после снятия ограничений».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, будут действовать в столице еще одну или две недели.
До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России остановлен рост числа заражений коронавирусной инфекцией.
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