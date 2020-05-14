Собянин рассказал о сроках снятия ограничений в Москве

Ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, будут действовать в Москве еще одну или две недели. Столичные власти ориентируются на такие сроки, заявил в эфире телеканала «Россия-1» мэр города Сергей Собянин.

«Я думаю, что нам надо пожить неделю-другую в таком режиме. Посмотреть, как майские праздники нам аукнутся и как скажутся меры открытия производств», — сказал градоначальник.

Собянин напомнил, что со следующей недели власти Москвы собираются открыть многофункциональные центры.

По состоянию на 14 мая в Москве выявлено более 121,3 тысячи инфицированных коронавирусом. Скончались 1179 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

На карантин Москва «села» 29 марта. В столице работают только продуктовые магазины, точки продаж товаров первой необходимости и кормов для животных. Закрыты кинозалы, театры, рестораны, кафе, салоны красоты, спортивные центры и другие общественные заведения. Прекращены развлекательные мероприятия, запрещено появляться в парках и на детских площадках.

С 15 апреля власти Москвы ввели пропускной режим для поездок на транспорте. С 22 апреля отменены все проездные документы, кроме месячных, карт «Тройка», «Стрелка» или «социалок» Москвы и Подмосковья. Автомобилистов без электронного пропуска «ловят» дорожные камеры и сотрудники ГИБДД.



С 12 мая Москва перешла на «масочный режим». За появление в магазинах, на предприятиях, в транспорте и других общественных местах без маски и перчаток введены штрафы.

Ранее 14 мая Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России остановлен рост числа заражений коронавирусной инфекцией.