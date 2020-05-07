Якутия готовится к снятию ограничений, связанных с эпидемией коронавируса

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал в интервью ЭИСИ, как в возглавляемом им регионе будут сниматься ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По словам Николаева, ограничения будут отменять в зависимости от района Якутии. «Мы не можем действовать везде одинаково. Разница между развитыми районами нашего региона и труднодоступными арктическими территориями огромна. Она даже больше, чем разница между разными регионами России», — отметил чиновник.

Власти Якутии разделили территорию региона на четыре части. Первая часть — это арктические труднодоступные районы, которые, говорит Николаев, защищены от проникновения коронавируса «самой природой», особенно сейчас, во время начала весенней распутицы. Вторая часть — сельские территории, также живущие в условиях низкой транспортной доступности. Третья часть — города, где сейчас действует режим полной самоизоляции, и четвертая — вахтовые поселки, в которых введен карантин.

В труднодоступных районах можно уже отменять ограничительные меры. В селах тоже сильные ограничения не нужны. Можно лишь ограничить межрайонное сообщение, а еще запретить массовые мероприятия. В городах снимать режим самоизоляции пока рано. Там на данный момент еще наблюдается рост количества заразившихся. Зато в ряде вахтовых поселков мы планируем отменить карантин в ближайшие два дня, — заявил Айсен Николаев.

Он добавил, что каждый день в Якутии делается до 2,5 тысячи тестов на коронавирус. «Только в Якутске существует некоторая напряженность по койкам. Число заболевших растет, а поправившиеся станут массово выписываться из больниц через два дня», — заключил Николаев.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с членами правительства и главами регионов призвал губернаторов за ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая. Как выходить из ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекцией, будут решать сами регионы, а правительство будет координировать их деятельность.

