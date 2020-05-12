Ученые снизили вероятность обнаружения жизни на Марсе

Шансы человека встретить жизнь на Марсе существенно уменьшились после публикации работы ученых Юго-западного исследовательского института США. Они смоделировали условия Красной планеты и определили, что ее водоемы, скорее всего, непригодны даже для самых неприхотливых организмов, встречающихся на Земле.

Из-за низких температур и крайне сухих условий Марса капля жидкой воды мгновенно замерзнет, закипит или испарится, если в ней нет растворенных солей. Рассол имеет более низкую температуру замерзания и будет испаряться медленнее, чем чистая жидкая вода. Соли встречаются на всей поверхности планеты, поэтому там могут образовываться рассолы.

«Наша команда изучила конкретные районы на Марсе, где температура жидкой воды могла бы позволить размножаться известным наземным организмам. Мы хотели понять, могут ли эти районы быть пригодными для обитания», — цитирует Nature Astronomy слова одного из авторов исследования — доктора Алехандро Сото.

Ученые в своей работе использовали климатическую информацию атмосферных моделей Марса и измерения, сделанные космическими аппаратами.

«Мы разработали модель, чтобы предсказать, где, когда и в течение какого времени рассолы будут стабильными на поверхности и на небольшой глубине», — пояснил ученый.

Теоретический предел существования стабильного рассола на марсианской поверхности, по данным исследования, оказался равен -50° С.

«Даже экстремальная жизнь на Земле имеет свои пределы. Мы обнаружили, что образование рассола из некоторых солей может привести к появлению жидкой воды на 40% поверхности Марса, но только сезонно, в течение 2% марсианского года. Это исключает жизнь, какой мы ее знаем», — признался Сото.

Чистая жидкая вода нестабильна на поверхности Марса. Модели показали, что стабильные рассолы могут образовываться и сохраняться от экватора до высоких широт в течение нескольких дней до шести часов подряд. Это — более широкий диапазон, чем ранее полагали ученые. Тем не менее, температуры такой среды значительно ниже самых экстремальных условий поддержания жизни.

Тем временем российские космонавты уже отрабатывают высадку на другие планеты.