Зеленский продлил на три года запрет российских соцсетей и сайтов

Запрет российских сайтов и социальных сетей на территории Украины продлен еще на три года. Президент страны Владимир Зеленский ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Текст указа появился на сайте главы государства.

Три года назад — 15 мая 2017 года — тогдашний глава государства Петр Порошенко утвердил решение СНБО о расширении санкционного списка в отношении 1228 физических и 468 юридических лиц. В него попали некоторые депутаты Госдумы РФ, российские журналисты, судьи Конституционного суда.

Санкции также коснулись социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», ресурсов «Мейл.ру», «Яндекс», «Яндекс.Украина». Провайдерам запретили предоставлять доступ пользователей к этим ресурсам. Под запрет попала деятельность предприятия «1С», разрабатывающего и продающего программы для бизнеса, обучения и администрирования, а также компании ABBYY, выпускающей софт для распознавания текстов, лингвистические программы и электронные словари.

В апреле 2020 года Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила и передала в СНБО предложение о продлении данных санкций еще на три года. Инициатива защищает, по мнению ее авторов, национальные интересы страны. СНБО 13 мая поддержал решение и направил его на рассмотрение и утверждение президенту Владимиру Зеленскому. В этот же день Верховная рада страны постановила требовать продления указанных антироссийских санкций.

Ранее стало известно, что Украина по-прежнему не допускает закрепления особого статуса Донбасса в конституции страны.