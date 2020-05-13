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Власти Мексики пресекли попытку вывоза в Китай 15 тысяч черепах

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© Twitter

© Twitter

Гигантская партия черепах, которых контрабандой пытались вывезти в Китай, была задержана таможенниками в аэропорту Мехико. Некоторые виды этих животных находятся под угрозой исчезновения и подлежат особой защите. Однако владельцы груза засунули их в тесные коробки без воды и питания. В результате погибли более 260 особей.

Федеральная прокуратура по защите окружающей среды Мексики направила запрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды объектов дикой фауны.

Экологи попытались спасти животных. Пока будет идти расследование дела, черепах разместили в импровизированных бассейнах в Центре защиты и исследования дикой природы штата Мехико.

Сейчас в Мексике множество черепах начинают выходить на берег, чтобы отложить в песок яйца. Они будут делать это с мая по сентябрь. Каждая кладка содержит 120−150 яиц. Маленькие черепашки вылезут из скорлупок через 50−65 дней и направятся в океан.

В то время как контрабандисты начинают приходить в себя на фоне пандемии, распространение коронавируса существенно влияет на жизнь обитателей самых далеких уголков Земли. Не стали исключением и Галапагосские острова.

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