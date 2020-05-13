Европейские фанаты выступили против возобновления футбола без зрителей

Футбол мертв без зрителей. Такова основная мысль заявления европейских фанатов, опубликованного 13 мая в социальных сетях и средствах массовой информации. Текст подписали представители более 400 объединений из разных стран. «Ультрас» — против возобновления чемпионатов при пустых трибунах. Они видят в таком решении лишь экономические интересы воротил футбольного бизнеса.

«Европа находится во власти Коронавируса. Правительства объявили полную блокировку, тем самым защищая самое ценное, что у нас есть: общественное здравоохранение. Это — главная цель для всех. По этой причине мы считаем более разумным думать об абсолютной остановке европейского футбола», — заявили фанаты.

При этом «те, кто управляет футболом» демонстрируют лишь одно желание: «начать все снова». Болельщики уверены, что причиной являются сугубо экономические интересы. Они «будут единственными, кто выйдет на поле». Это подтверждает и стремление проводить матчи при пустых трибунах, «без бьющегося сердца» этого популярного вида спорта — фанатов.

«Существует несколько причин убедиться в превосходстве денег над ценностью человеческой жизни. Поэтому мы настоятельно просим компетентные органы прекратить все футбольные турниры до тех пор, пока заполнять стадионы можно будет без рисков для коллективного здоровья», — заявили фанаты.

Если футбольная система находится в столь сложной ситуации, то винить в этом стоит плохой менеджмент последних десятилетий. Сейчас футбол больше является «индустрией», чем спортом. Футбол контролируют бизнесмены, продающие телевизионные права. Бизнес выплачивает игрокам непропорциональную заработную плату, что только увеличивает жажду денег, отмечается в заявлении.

«Система, основанная исключительно на деловых и личных интересах, ведет к единственному итогу — смерти футбола. Это произойдет, если как можно скорее не изменить ситуацию. Мы хотим подчеркнуть: если бы у „ультрас“ было желание зарабатывать деньги на том, чем они увлекаются (о чем мы читаем сейчас в прессе), мы бы тоже настаивали на перезапуске чемпионатов. Вместо этого мы хотим бороться, чтобы этого не произошло. Все должно измениться. Мы готовы поддержать тех, кто хочет вернуть футбол к его рассвету, снова сделать его популярным спортом», — сказано в обращении.



Под обращением подписались представители немецких, испанских, итальянских, французских и других европейских фанатских объединений.



В Европе постепенно начинают возобновляться национальные первенства, прерванные из-за пандемии коронавируса. Вскоре стартует чемпионат Чехии.