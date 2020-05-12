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Чехия возобновит футбольный чемпионат 23 мая

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© Twitter

© Twitter

Национальное первенство Чехии по футболу, приостановленное на фоне пандемии коронавируса, возобновится 23 мая. Об этом сообщили в пресс-службе турнира.

Первыми на поле после длительного перерыва выйдут клубы «Теплице» и «Слован».

Решение возобновить турнир клубы приняли коллегиально в ходе общего голосования. За продолжение чемпионата высказались представители 13 из 16 команд.

Чемпионат Чехии по футболу прервали 10 марта из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 24 тура. На первом месте идет пражская «Славия».

Ранее стало известно о возобновлении с 1 июня матчей английской Премьер-лиги.

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