Новая комета SWAN максимально сблизилась с Землей

Новая комета, носящая название C/2020 F8 (SWAN), 12 мая 2020 года приблизилась на минимальное расстояние к Земле. Сейчас она находится в 84 миллионах километров от нас и уже видна невооруженным глазом. Правда, любоваться зеленоватым хвостом звездной странницы пока могут лишь жители Южного полушария.

Открыл новую комету 11 апреля нынешнего года австралийский астроном-любитель Майкл Маттиаццо. Вероятно скучая во время пандемии, он изучал снимки прибора-измерителя анизотропии солнечного ветра SWAN (Solar Wind ANisotropies instrument), установленного на борту космического аппарата SOHO. Эта научная станция ЕКА и NASA в середине 1996 года была выведена в так называемую точку Лагранжа системы Земля — Солнце. Там гравитационное воздействие нашей планеты и ее звезды позволяет зонду оставаться неподвижным относительно этих двух тел.

На снимках 25 марта 2020 года Майклу удалось обнаружить новое тело. Комета получила название SWAN в честь прибора, приславшего фотографии. Стоит отметить, что он вовсе не предназначен для поиска космических странниц и выполняет задачи по определению количества водорода в Солнечной системе. Однако объект C/2020 F8 выделяет тот самый водород довольно активно, что помогло отобразить его на снимке.

Поначалу C/2020 F8 (SWAN) имела звездную величину 8. В этот момент ее можно было видеть в любительские телескопы и бинокли. По мере приближения к Земле величина выросла до 5.3, что сделало возможным наблюдения невооруженным глазом. В начале мая комета перешла из созвездия Водолея в созвездие Рыб. Далее ее путь будет пролегать через созвездие Треугольника, а 18 мая она окажется в созвездии Персей. Ночью 19, 20 и 21 мая комета будет визуально находиться вблизи Беты Персея, знаменитой тройной переменной «звезды дьявола» — Алголь.



27 мая C/2020 F8 (SWAN) должна достигнуть перигелия — максимально близко подойти к Солнцу. Расстояние составит около 64.4 миллиона километров. Астрономы считают, что к середине мая 2020 года комета может достигнуть звездной величины 3.5. Тогда и мы, жители Северного полушария, сможем увидеть ее в ночном небе. Правда, журнал Sky & Telescope советует искать объект всего в нескольких градусах над горизонтом на северо-северо-западе.

Однако этого может и не произойти. Судя по активному выбросу водорода, комета приближается к стадии распада. Такое несчастье недавно помешало наблюдениям за еще одной гостьей — кометой ATLAS. Если же все сложится удачно, то 27 мая звездная величина C/2020 F8 (SWAN) может достичь 2.5−3.



При этом первооткрыватель Майкл Маттиаццо не настроен оптимистично. Он отметил два всплеска яркости, которые сопровождались снижением активности.



«Я предполагаю, что она снова взорвется, прежде чем окончательно распадется на части», — цитирует The New York Times слова австралийца.

Не так давно астрономам удалось «заглянуть в душу» первой межзвездной комете в истории человечества.