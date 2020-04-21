Астрономы впервые заглянули в «душу» межзвездной кометы

Кометы, по сути, являются «капсулами времени». Большинство из них образовалось в первые дни существования нашей системы в облаке пыли и газа вокруг Солнца. Основная часть исходного материала образовала планеты, и лишь незначительный остаток, особенно во внешних областях, оказался в телах космических странниц.

Поскольку кометы большую часть времени проводят в холодных глубинах космоса вдали от Солнца, их тела относительно хорошо сохранились. Таким образом, большинство комет могут дать ученым уникальный шанс узнать об условиях существования юной Солнечной системы еще до образования планет.

Астрономы уже изучили сотни комет в Солнечной системе в попытках понять ее происхождение. Теперь они смогли впервые оценить строение межзвездной кометы. В двух новых статьях в журнале Nature Astronomy содержатся самые подробные обзоры кометы Борисова — первой гостьи, прилетевшей в Солнечную из далеких районов космоса.

Ученые изучают внутреннее строение комет, наблюдая за газами, составляющими их «хвосты». Чтобы понять состав комы 2I / Борисов, астрономы отслеживали ее при помощи космического телескопа «Хаббл» во время «рейда» через Солнечную систему на скорости 33 километра в секунду.

В результате наблюдений в декабре и январе, выяснилось, что содержание углекислого газа в 2I / Борисов в три раза выше, чем у любой кометы, ранее исследованной во внутренней Солнечной системе.

Другая международная группа ученых следила за кометой с помощью сверхсовременного радиотелескопа ALMA, установленного в пустыне Атакама в Чили. Наблюдения также обнаружили аномально высокое количество углекислого газа в комете.

Астрономы пришли к выводу, что 2I / Борисов, вероятно, образовалась в среде, богатой окисью углерода. Возможно — в ледяных внешних областях материала вокруг вновь образованной звезды. Более того, ученые полагают, что после выброса из юной системы комета должна была оставаться очень холодной, поскольку она провела сотни миллионов или даже миллиарды лет в межзвездном пространстве, прежде чем приблизиться к нам.

Из-за обилия материала в ядре, ученые предполагают, что комета постоянно существовала при температуре 25 Кельвинов или ниже — в пределах нескольких десятков градусов Цельсия от абсолютного нуля. Учитывая это, 2I / Борисов, вероятно, возникла вблизи красного карлика -наиболее распространенного вида звезд в галактике Млечный Путь. Такие светила намного холоднее Солнца.

Стоит напомнить, что комета Борисова — всего лишь второй объект, который, как подтвердили астрономы, имеет межзвездное происхождение. Еще один — Оумуамуа — причудливый сигарообразный астероид, обнаруженный в 2017 году. Сейчас он удаляется от Солнца.

Недавно комета Борисова развалилась на две части. Формально мы имеем теперь три межзвездных объекта в истории человечества.