Древние анчоусы стали саблезубыми хищниками из-за столкновения с астероидом

Анчоусы, которыми сейчас фаршируют оливки, в далекой древности могли быть грозой океанов и обладать огромными зубами, напоминающими сабли. Нынешнюю мелкую морскую селедку, как утверждают американские ученые, в страшных хищников превратило массовое вымирание других хищников, возможно вызванное столкновением Земли с астероидом.

Та катастрофа, вероятно, погубила не только сухопутных динозавров, но и их морских собратьев. Это позволило анчоусам, достигавшим длины до одного метра, занять господствующее положение в пищевой цепи, сказано в работе Алессио Капобьянко и его коллег из Мичиганского университета.

В своей работе ученые, изучавшие окаменелые останки двух рыб, использовали так называемую микрокомпьютерную томографию. Новый метод позволил уловить ранее недоступные детали.

Оба древних анчоуса жили примерно 55 миллионов лет назад. Их нашли в Бельгии и в Пакистане. Ископаемые хищники имели много общего с современными рыбами. Но есть два удивительных отличия: каждый из окаменелых черепов в передней части пасти имеет орудия, похожие на клыки саблезубых плотоядных. Кроме того ученых впечатлили размеры: около 50 сантиметров в длину.

Современные анчоусы вооружены крошечными зубками, которые в основном используются для поедания планктона. Но их древние родственники, вероятно, охотились на других рыб. Сабельный зуб, возможно, использовался для нанесения смертельного удара добыче, считают ученые.

Капобьянко предположил, что анчоусов превратило в хищников событие массового вымирания около 10 миллионов лет назад. Оно попросту убило многих других морских хищников.

«После этого массового вымирания произошло изменение привычных видов рыб, возникло множество удивительных гибридов, странных экспериментов эволюции», — цитирует New Scientist слова ученого.

Так выглядел бы саблезубый анчоус в зубах древнего кита. Joschua Knüppe

Пока неясно, почему эти странные зубастые анчоусы не дожили до наших дней. Но если бы это случилось, они, безусловно, не были бы похожи на нынешний деликатес.



«Мне бы очень хотелось узнать, каковы были на вкус саблезубые анчоусы. Вероятно, он был иным. Ведь они ели других рыб вместо планктона», — признался Капобьянко.

В декабре прошлого года ученые предположили, что Земля подверглась климатическим изменениям еще до удара астероида, который уничтожил динозавров. Гипотеза возникла на основании данных, полученных при изучении морских раковин из Антарктики.