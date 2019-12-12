Выбросы CO2 могли погубить динозавров еще до удара астероида

Новые данные, полученные при изучении морских раковин из Антарктики, подтверждают, что Земля подверглась климатическим изменениям еще до удара астероида, который уничтожил динозавров. Исследование, проведенное учеными из Северо-западного университета США, стало первым случаем измерения изотопного состава кальция в окаменелых раковинах моллюсков и улиток эпохи массового вымирания мелового и палеогенового периодов. Выяснилось, что уже перед этим событием химический состав оболочек изменился из-за роста содержания углерода в океанах.

Необычайный приток углерода, вероятно, произошел из-за длительных извержений на плато Декан — вулканической провинции площадью более 500 тысяч квадратных километров на территории современной Индии. Еще до удара астероида вулканы выбросили в атмосферу огромное количество CO2. Концентрация углекислого газа подкисляет океаны, непосредственно влияя на организмы, живущие в нем.

«Наши данные свидетельствуют о том, что окружающая среда изменялась до удара астероида. Эти изменения, похоже, связаны с извержением траппов Декана», — цитирует издание EurekAlert слова автора работы Бенджамина Линцмайера.

По мнению ученых, Земля явно находилась в состоянии стресса перед главным событием массового вымирания. Воздействие астероида совпадает с существовавшей ранее нестабильностью углеродного цикла. Поэтому у науки пока нет точного ответа на вопрос о том, что фактически привело к исчезновению динозавров.

«Раковины быстро растут и меняются в зависимости от химического состава воды. Поскольку они живут в течение небольшого периода времени, каждая оболочка является коротким снимком химии океана», — пояснил Линцмайер.



Ракушки в основном состоят из карбоната кальция, того же минерала, который содержится в меле или известняке. Углекислый газ, попавший в воду, растворяет его. Во время роста раковин CO2, вероятно, влияет на их состав.

В ходе исследования были изучены раковины, собранные на острове Сеймур в Антарктиде. Ученые проанализировали изотопные составы оболочек, используя современную технику. «Мы можем измерить вариации изотопов кальция с высокой точностью. И эти изотопные вариации похожи на отпечатки пальцев. Они помогают понять, что произошло», — пояснил ведущий автор исследования Эндрю Джейкобсон.

Ученые отметили, что скорость изменения состава раковин просто удивительна. Кроме того, им не удалось найти изменений, связанных по времени с самим «горизонтом исчезновения» — периодом массового вымирания.

По словам авторов работы, понимание того, как природа Земли восприняла экстремальное потепление и выброс CO2 в прошлом, поможет подготовиться к будущей реакции на нынешние изменения климата, вызванные деятельностью человека.



«В некоторой степени мы считаем, что давние события закисления океана являются хорошими аналогами того, что происходит сейчас с антропогенными выбросами CO2. Возможно, мы сможем использовать эту работу в качестве инструмента для более точного прогнозирования будущего. Мы не можем игнорировать эти данные. Система Земли чувствительна к большим и быстрым выбросам CO2. И нынешнее увеличение концентрации углекислоты будет иметь экологические последствия», — уверен Джекобсон.

Ранее ученые выяснили, что две трети птиц Соединенных Штатов могут стать жертвами глобального потепления.