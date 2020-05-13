Москву признали готовой к первому этапу снятия ограничений

Ситуация с распространением коронавируса в Москве «динамично меняется каждый день». Однако город готов к первому этапу снятия ограничений, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире телеканала «Звезда».

«На сегодняшний день Москва соответствует всем критериям», — сказал он.

Шапошников напомнил об определении трех этапов постепенного выхода из режима самоизоляции. На первом из них можно разрешить заниматься спортом и гулять на свежем воздухе с детьми, а также открыть ряд магазинов.

Второй этап предусматривает прогулки на улице с членами семьи, возобновление занятий в школах и высших учебных заведениях, открытие ресторанов и кафе с ограничением числа посетителей.

На третьем этапе власти откроют парки и зоны отдыха, все магазины и предприятия общественного питания. Сохранится необходимость соблюдать нормы «социального дистанцирования». Однако людям старше 65 лет и хронически больным придется сидеть дома до полного снятия карантина.

«На сегодняшний момент, конечно, москвичи, и вообще это касается всех граждан России старше 65 лет, у которых есть хронические заболевания типа астмы, заболеваний легких или еще какие-то, они пока остаются дома, все-таки необходимо еще подождать. Поэтому пока не будут полностью сняты все ограничения, люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями, должны находиться дома и быть на самоизоляции», — подчеркнул Шапошников.

Накануне Дептранс Москвы пояснил ситуацию с завышенными ценами на средства защиты в городском транспорте. Чиновники считают, что информация, опубликованная в СМИ, является «некорректной». Маски и перчатки сейчас очень дороги везде.